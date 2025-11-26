Desde pavo con salsa gravy hasta flan de calabaza: el menú anticipado de Ina Garten para Thanksgiving

Ina Garten reveló su menú de Acción de Gracias en sus redes sociales con suficiente tiempo para que los amantes de la cocina tomaran sus previsiones. Las indicaciones de la experta van más allá de solo una lista de platos deliciosos, si no que se centra una filosofía de cocina para las fiestas.

La estrategia de Garten tiene como dos pilares: Anticipación elegante y giros sofisticados en los clásicos.

Anticipación elegante

Garten apuesta por eliminar el estrés del “día D” (el jueves) al desplazar las tareas más engorrosas al inicio de la semana con recomendaciones puntuales como:

Prepare el pavo antelación: Asar el pavo el lunes o martes es su jugada maestra. Al recalentarlo suavemente sobre una base de salsa, garantiza que la carne se mantenga jugosa y tierna , un problema común cuando se asa un pavo entero el mismo día.

Asar el pavo el lunes o martes es su jugada maestra. Al recalentarlo suavemente sobre una base de salsa, garantiza que la carne se mantenga , un problema común cuando se asa un pavo entero el mismo día. Salsa Gravy y puré de papas: Al preparar la salsa gravy y el puré de papas con queso de cabra con antelación, elimina la necesidad de estar revolviendo y controlando múltiples ollas justo antes de servir. Esto libera tiempo crucial el jueves para los toques finales.

La planificación anticipada no solo reduce el estrés, sino que, en el caso del pavo y la salsa, ¡mejora la calidad final!

Giros sofisticados en los clásicos

Garten eleva cada plato de Acción de Gracias, pero con un toque especial que eleva el perfil de sabor y la textura:

Pudín de pan con puerros y alcachofas: Sustituir el relleno tradicional por un pudín de pan salado es un giro genial. Los puerros y las alcachofas aportan una suavidad y un toque terroso más elegante que el relleno de salchicha o manzana.

Sustituir el relleno tradicional por un pudín de pan salado es un giro genial. Los puerros y las alcachofas aportan una más elegante que el relleno de salchicha o manzana. Flan de calabaza con caramelo de arce: Elegir un flan en lugar de una tarta es un movimiento sofisticado. Ofrece una textura sedosa y un sabor especiado familiar, pero la presentación y la consistencia son inmediatamente más chic y fáciles de hacer con anticipación.

Elegir un flan en lugar de una tarta es un movimiento sofisticado. Ofrece una familiar, pero la presentación y la consistencia son inmediatamente más chic y fáciles de hacer con anticipación. Queso de cabra en el puré: El queso de cabra agrega una acidez sutil y una riqueza inigualable, transformando el puré de papas básico en una guarnición cremosa y con personalidad.

Menú de Acción de Gracias de Ina Garten

Pavo asado para preparar con antelación: Pavo asado y trinchado, recalentado suavemente sobre salsa gravy.

Pavo asado y trinchado, recalentado suavemente sobre salsa gravy. Salsa de pavo preparada con antelación: Con cebolla caramelizada y salvia fresca para un sabor sedoso e intenso.

Con cebolla caramelizada y salvia fresca para un sabor sedoso e intenso. Puré de papas con queso de cabra para preparar con antelación: Suave, cremoso y con el toque agridulce del queso de cabra.

Suave, cremoso y con el toque agridulce del queso de cabra. Pudín de pan con puerros y alcachofas: Guarnición sabrosa y moderna que sustituye al relleno tradicional.

Guarnición sabrosa y moderna que sustituye al relleno tradicional. Coles de bruselas ralladas salteadas: Un plato fresco y crujiente, preparado el mismo día para un contraste de textura.

Un plato fresco y crujiente, preparado el mismo día para un contraste de textura. Flan de calabaza con caramelo de arce: Postre sedoso y elegante que reemplaza a la tarta clásica.

El menú de Ina Garten es una guía para anfitriones que buscan un festín delicioso sin el drama de último momento. Se trata de trabajar de manera inteligente, no más duro.

