El Liverpool cae goleado ante el PSV y mantiene su mala racha en Champions League

El Liverpool sufrió un duro revés este miércoles al caer 4-1 frente al PSV Eindhoven en la quinta jornada de la Liga de Campeones, prolongando su mala racha con ocho derrotas en los últimos once encuentros.

El cuadro neerlandés se adelantó muy temprano, apenas a los seis minutos, gracias a un penalti convertido por Ivan Perisic. La pena máxima fue decretada por el árbitro español Hernández Hernández tras una mano de Virgil van Dijk, quien había protestado una supuesta falta inexistente.

El equipo de Arne Slot logró empatar diez minutos después. Cody Gakpo encaró a su marcador y su disparo fue detenido por Matej Kovar, pero el rebote quedó a Dominik Szoboszlai, que definió con facilidad. El Liverpool mostró signos de reacción, aunque el gol de Yarek fue anulado por fuera de juego. Antes del descanso, Hugo Ekitike tuvo varias oportunidades, mientras que Van Dijk estrelló un remate en el larguero, y Mamardashvili mantuvo con sus paradas al equipo en partido.

En la segunda parte, el PSV salió más incisivo. Ismael Saibari avisó con dos remates que fueron bloqueados por el portero georgiano. El 2-1 llegó tras una gran jugada de Mauro Junior, quien filtró un pase para que Guus Til definiera ante Mamardashvili. A partir de ahí, los neerlandeses no se replegaron y continuaron atacando con intensidad.

El Liverpool intentó cambiar la dinámica con la entrada de Alexander Isak por Ekitike, pero sin efecto. Minutos después, Couhaib Driouech sentenció el encuentro al aprovechar un rebote tras un disparo al palo y en tiempo de descuento completó su doblete para cerrar la goleada 4-1.

Con este resultado, el PSV suma ocho puntos y mantiene vivas sus opciones de clasificación, mientras que el Liverpool sigue con nueve unidades y enfrenta un escenario crítico de cara a la última jornada de la fase de grupos.

