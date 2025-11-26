Gol de Josema Giménez da triunfo agónico al Atlético sobre el Inter en Champions League

El Atlético de Madrid logró una victoria agónica y fundamental ante el Inter de Milán en la Champions League gracias a un testarazo decisivo de José María Giménez en el minuto 93, que selló el 2-1 final en el Metropolitano.

La apertura del marcador llegó en los primeros minutos, con Julián Álvarez aprovechando un rebote en un despeje de Carlos Augusto tras un avance de Nahuel Molina. El tanto generó un suspense inicial, ya que el árbitro anuló provisionalmente la jugada por un supuesto toque de brazo de Baena, pero tras revisión en el monitor, se concedió el gol a los locales, desatando la euforia del estadio.

El Inter reaccionó con fuerza tras el descanso y encontró su recompensa en el minuto 53, cuando Zielinski definió tras una pared rápida con Ange Bonny, igualando el partido 1-1 y obligando al Atlético a reajustar su estrategia. Simeone respondió con cambios tácticos clave: Pubill, Koke y Nico entraron por Cardoso, Gallagher y Molina, devolviendo al equipo su estructura ofensiva y defensiva.

El desenlace llegó en el añadido. Giménez, que había buscado su oportunidad en cada saque de esquina, conectó finalmente un potente cabezazo tras un centro de Griezmann para superar a toda la defensa y poner el 2-1 definitivo.

Con este gol, el Atlético celebra su octava victoria consecutiva en casa y mantiene un récord perfecto de tres triunfos en la Champions en lo que va de temporada.

