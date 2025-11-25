Erling Haaland asegura que “ningún jugador se acerca” a la grandeza de Messi y Cristiano

A pesar de su récord de goles y su dominio en la Premier League, Erling Haaland mantiene una perspectiva clara sobre su lugar en la historia del fútbol.

El joven artillero del Manchester City abordó las constantes comparaciones que buscan situarlo junto a las dos figuras que definieron las últimas dos décadas del deporte.

La declaración de Haaland no solo sorprendió por su modestia, sino que reafirmó el estatus casi mítico que tienen Messi y Cristiano Ronaldo entre sus propios colegas.

Erling Haaland se queda en el City hasta 2034. Crédito: Rui Vieira | AP

El atacante noruego insistió en que el volumen de títulos y la consistencia de Messi y Ronaldo a lo largo de sus extensas carreras los coloca en una órbita completamente diferente a la suya o la de cualquier otro jugador activo. Haaland desestimó cualquier intento de equiparación prematura.

“Si miras lo que han hecho, la cantidad de goles y títulos que han ganado, es difícil de describir,” comentó Haaland. “Esos dos son los mejores que han jugado en la historia. Honestamente, creo que ningún jugador se acerca a ellos, especialmente considerando la longevidad de su éxito.”

La postura de Haaland es un reconocimiento a la cima de la montaña que ocupan los dos íconos. Para el delantero, su enfoque debe estar en construir su propia carrera paso a paso, en lugar de aspirar a una comparación que considera injusta para las leyendas. La declaración sirve como un recordatorio del listón inalcanzable que fijaron Messi y Cristiano para las futuras generaciones de futbolistas.

