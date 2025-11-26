Isaac Cruz quiere ser el heredero y la “cara del boxeo mexicano” tras el retiro de Canelo

El boxeo mexicano siempre ha tenido un ídolo que lo represente a nivel mundial, y hoy esa figura es, sin duda, Saúl “Canelo” Álvarez. Sin embargo, el futuro ya tiene aspirantes a ocupar ese puesto, siendo Isaac Cruz uno de los que mejor se proyecta.

El boxeador, conocido por su estilo agresivo y su apodo de “Pitbull”, no teme revelar la magnitud de sus objetivos profesionales.

En recientes declaraciones, Cruz demostró una confianza inquebrantable en sus capacidades para liderar el deporte nacional cuando llegue el momento de la transición generacional.

Isaac Cruz, quien ya ha demostrado su valía en grandes escenarios internacionales, tiene claro que su camino no termina con los títulos mundiales. Su meta es convertirse en el estandarte que mantenga la tradición de grandes campeones mexicanos una vez que la era de Canelo finalice.

Pitbull Cruz apuesta por ser la próxima figura del boxeo en México. Crédito: John Locher | AP

El Pitbull se mostró seguro al hablar de la enorme responsabilidad que implica ser la principal figura del boxeo en un país con una rica historia pugilística.

“Una vez que Canelo se retire, mi objetivo es ser la cara del boxeo mexicano. Me siento totalmente capacitado para hacerlo, lo he demostrado con trabajo y disciplina. Solo es cuestión de seguir ganando y seguir avanzando en mi carrera.”

Cruz entiende que la legitimidad de ese rol se gana con victorias y actuaciones memorables, pero su disposición a aceptar la presión de ser el próximo gran ídolo lo diferencia de otros aspirantes. Sus palabras demuestran que, además de buscar títulos, el Pitbull está compitiendo por el legado y el reconocimiento que dejará vacante el actual campeón.

