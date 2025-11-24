David Benavidez revela el motivo por el que no consigue “peleas grandes”

La carrera del boxeador mexicoamericano, David Benavídez, ha estado marcada por la ausencia de combates estelares debido a la poca oportunidad que ha recibido por algunas de las figuras más importantes dentro de las diversas organizaciones que rigen este deporte a pesar de sus esfuerzos para concretar algunos enfrentamientos.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde aseguró que los monarcas y figuras más destacadas de las divisiones en las que ha estado prefieren evitar un enfrentamiento contra él ante el temor de ser derrotados; al mismo tiempo consideró que realmente sean los mejores del mundo por este tipo de acciones.

“Voy a corregirlos a ustedes que siguen diciendo que no consigo estas grandes peleas. No consigo esas peleas porque estos tipos no quieren pelear conmigo. Si esas peleas estuvieran disponibles, las habría aceptado”, destacó el actual monarca de los pesos semipesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

David Benavídez. Crédito: AP

El estadounidense de raíces mexicanas detalló incluso que antes de pactar su combate con Anthony Yarde, el objetivo real era medirse contra el ruso Dmitry Bivol. Sin embargo, según él, esa opción se cayó porque el pugilista no tuvo interés en avanzar con las negociaciones.

“Estaba tratando de pelear con Bivol para esta pelea y él no quiso aceptar el combate. Por eso no me gusta que la gente me falte el respeto diciendo que hablo mucha mierda pero no aceptó pelear con estos tipos. Ellos son los que no quieren pelear conmigo”, resaltó.

La sensación de oportunidades perdidas acompaña a Benavidez desde su etapa en los supermedianos debido a que estuvo casi un año como el retador mandatorio de Saúl “Canelo” Álvarez, aunque el campeón nunca hizo el intento para enfrentarlo y al contrario dijo que no estaba en sus planes. Aquella inactividad forzada lo llevó a subir a la categoría de 175 libras en busca de desafíos reales.

David Benavídez celebrando su victoria ante David Morrell. Crédito: AP

Su llegada al peso semipesado tampoco resultó fácil debido a que en noviembre Dmitry Bivol decidió renunciar al cetro del CMB, sacrificando su estatus como campeón indiscutido para concentrarse en una nueva trilogía con Artur Beterbiev.

Esta decisión tomada por el pugilista ruso eliminó la defensa obligatoria frente al llamado “Monstruo Mexicano” y permitió que Benavidez pasara de campeón interino a titular regular sin haber enfrentado al hombre al que todos querían ver en su ruta.

Aun con estas circunstancias, Benavidez recalca que su intención siempre ha sido medirse con los rivales más duros. Sin embargo, asegura que mientras las figuras clave de la división sigan sin mostrar interés real, será imposible concretar los cruces que él considera indispensables para demostrar su legado.

