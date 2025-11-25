Miss Guadalupe acusa de racismo al Miss Universo tras declaraciones de su director

La representante de Guadalupe en el Miss Universo, Ophély Mézino, arremetió en contra de la Organización Miss Universo y denunció racismo durante la competencia en medio de la fuerte polémica que rodea el triunfo de la mexicana Fátima Bosch.

Este pronunciamiento llega luego de que Raúl Rocha, director del Miss Universo, explicó por qué la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, no ganó el certamen a pesar de ser una de las grandes favoritas. Rocha dijo, en entrevista con Adela Micha, que la razón por la que Yacé no ganó es porque “necesita visa para entrar a 175 países”. “Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, dijo. Tras estas declaraciones, Olivia Yacé renunció al título de Miss Universo África y Oceanía.

Esta declaración causó indignación en redes sociales y por eso Miss Guadalupe, quien entró al top 12 del certamen, decidió manifestar públicamente su rechazo al respecto. Mézino aseguró que la declaración de Rocha es una “excusa racista”.

“¿Les robaste el dinero a las chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca ganarían? […] ¿Intentas buscar una excusa racista para no elegir a alguien altamente calificada para este trabajo? […] Le robas el dinero a territorios pequeños. Admiro muchísimo a las chicas, a las familias y a los representantes que pusieron tanta energía en su institución. ¿Cómo pueden faltarle el respeto a esos países de esa manera?”, se lee.

Días después del certamen, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renunció a su título como Miss Universo África y Oceanía. La marfileña quedó como quinta finalista del certamen y posteriormente fue elegida como reina continental, un reconocimiento para las candidatas destacadas de cada continente.

Yacé renunció a este título y a cualquier afiliación futura a la organización Miss Universo debido a la necesidad de ser fiel a sus valores. “Alejarme de este papel disminuido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que aprecio”, escribió en un comunicado. “Hago un llamamiento a las comunidades negras, africanas, caribeñas, estadounidenses y afrodescendientes: sigan entrando en espacios donde no se les espera”, continuó.

Miss Guadalupe y Miss Costa de Marfil no han sido las únicas en criticar el Miss Universo. También lo hicieron Miss Portugal, Miss Palestina, Miss Ecuador y Miss Indonesia.

