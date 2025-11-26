La pelota del primer título de Kobe Bryant será subastada en Nueva York

Nueva York será testigo de la subasta de un jugador objeto histórico en el deporte. La pelota utilizada por Kobe Bryant, Shaquille O’Neal y Los Angeles Lakers en el Juego 6 de las Finales de la NBA del año 2000 podría alcanzar un precio de hasta $300,000 dólares en puja.

El balón corresponde al partido decisivo contra Indiana Pacers, que los Lakers ganaron 116-111. Aquella victoria significó el primer campeonato de la franquicia desde 1988 y el inicio de la dinastía liderada por Kobe y Shaq.

El evento forma parte de la “Winter Sports Classic” de Sotheby’s, que exhibirá más de 30 millones de dólares en memorabilidad deportiva en el Breuer Building de Nueva York.

Los organizadores estiman que la pieza podría alcanzar entre $300,000 y $500,000 dólares. Las pujas estarán abiertas del 25 de noviembre al 11 de diciembre.

Según el Brahm Wachter, jefe de coleccionables modernos en Sotheby’s, “el evento captura la evolución de la grandeza a través de generaciones”, citó la cadena TMZ Sports.

“Es un momento sin precedentes para que coleccionistas y fanáticos vivan la historia y el poder emocional del deporte bajo un mismo techo”, añadió.

No será el único artículo en subasta. Con respecto a la NBA, estará disponible un set completo de anillos de campeonato de los Chicago Bulls y la camiseta que Kevin Durant vistió en su debut con los Golden State Warriors, el 25 de octubre de 2016.

Por su parte, la MLB dirá presente con una colección de uniformes de Shohei Ohtani usados con los Dodgers en el juego del “Jackie Robinson Day” de 2024.

El pasado mes de octubre, la primera camiseta con el número 24 de Kobe Bryant, usada en juego, se vendió por $889,000 dólares en la subasta “Legend of Sport” de Sotheby’s.

Desde su trágica muerte en un accidente de helicóptero en enero de 2020, se han subastado varios artículos de la carrera de Bryant. En 2024, Sotheby’s también vendió tres pares de zapatillas que Kobe usó en otros partidos.

Una de ellas se vendió por $946,800. Otros artículos subastados incluyen una camiseta autografiada por Kobe, que se vendió por $795,000 dólares.



