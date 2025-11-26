Mamdani pidió la renuncia a 179 altos empleados de la actual alcaldía de Nueva York

Zohran Mamdani, en cuenta regresiva para asumir el gobierno municipal de Nueva York el 1 de enero, ha solicitado la renuncia de 179 empleados, en su mayoría designados políticamente por el saliente alcalde Eric Adams, aunque ambos son del mismo Partido Demócrata.

La mayoría de los 179 empleados trabajan en la oficina del alcalde en el Ayuntamiento. Algunos son vicealcaldes, comisionados o miembros de las unidades de asuntos intergubernamentales y comunitarios de la alcaldía. Incluso algunos aún están siendo evaluados para posibles puestos en la próxima administración, indicó ABC News.

Un portavoz de Mamdani declaró: “Como es habitual en una transición de alcalde, el alcalde electo y su equipo de transición están trabajando en la elaboración de su plan para el Ayuntamiento, que incluye nuevo personal en puestos clave para garantizar que puedan cumplir eficazmente con su agenda”.

Pero si bien la rotación de personal es habitual durante las transiciones de administración, un portavoz de Adams calificó la “reacción reflexiva de despedir empleados” de Mamdani como el “primer error gubernamental” y una “maniobra política”. Y añadió que el alcalde saliente manejó la situación de manera diferente al ganar en 2021.

“Cada nueva administración tiene derecho a formar su propio equipo y, si bien puede haber una reacción reflexiva para despedir empleados, ser alcalde debe conllevar un nivel de compasión y respeto por los más de 300,000 empleados municipales que sirven a sus conciudadanos neoyorquinos”, declaró el portavoz de Adams. “Eso es lo que hizo el alcalde Adams al retener a funcionarios públicos veteranos que sirvieron en las administraciones de Bloomberg y De Blasio, y estamos profundamente decepcionados de que los neoyorquinos de clase trabajadora que dedicaron sus vidas a ayudarnos a superar COVID-19, a gestionar la crisis de solicitantes de asilo y a hacer tanto más por sus conciudadanos ni siquiera hayan sido considerados para puestos en la administración entrante de Mamdani”.

El portavoz insistió en que la decisión es una pérdida para los neoyorquinos. “Estos funcionarios con larga trayectoria no deberían ser víctimas de maniobras políticas”, declaró. “Para ser claros, la administración de Adams cuenta con algunos de los funcionarios más dedicados que esta ciudad haya tenido. De hecho, muchos de ellos son anteriores a nuestra administración y han servido valientemente a 8,5 millones de neoyorquinos, implementando políticas que han hecho de nuestra ciudad un lugar más seguro, más asequible y el mejor lugar para criar una familia. El primer error gubernamental de la administración entrante de Mamdani es despedir a casi 200 empleados que se han dedicado día y noche a servir a nuestra ciudad”.

El lunes Mamdani anunció que ya había nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarán a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además dijo que ha recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.