Omar Chaparro habló de su carrera como cantante: “Mi esposa no creía en mí”

Omar Chaparro habló de sus inicios en la industria musical y el hecho de que su esposa no tuviese fe en él, dado que no le veía talento en ese mundo en el que estaba incursionando. La situación también empeoró cuando él se iba con la banda de viaje y a las presentaciones no asistía nadie; ella le decía que era momento de que dejara eso a un lado, pero el mexicano fue muy insistente en seguir adelante.

“Mi esposa no creía en mí como cantante, me tocó muchos años. Mi esposa, la mujer que más amo… porque ella me veía salir a cantar y el primer disco, que lo grabé con banda hace 14 años, me iba a cantar con la banda sinaloense a Tecate o Ensenada, y no iba la gente; mi esposa me decía: ‘Ya deja de invertirle tiempo a la música, ya ahorita tendrías un Oscar si te hubieras dedicado solamente a la actuación’. Y yo le dije: ‘No, pero yo me visualizo cantando y actuando'”, comentó en “Netas Divinas”.

El actor mencionó que si existe una persona que alguien debe escuchar al momento de querer cumplir una meta, es a sí mismo, porque en el camino siempre existirán personas que no van a ver ese potencial. Recalcó que, tal como fue su caso, ni su esposa fue capaz de creerle, pero destacó que es necesaria la tolerancia en medio del camino.

“El único que tiene que creer en uno es uno mismo. Va a haber gente que no cree, incluso tu manager, o en mi caso, tu cónyuge no cree en ti. No importa, yo creo en mí, y entonces, cuando uno genuinamente cree en uno y se pone a trabajar sin esperar el fruto ya crecido, si tienes la paciencia de esperar”, agregó.

Durante su camino musical, Omar destacó que conoció a muchas personas, pero en definitiva no todas eran las indicadas para lograr lo que buscaba. Cuando el mexicano consiguió a esa persona que vio talento en él, lo primero que le dijo es que no lo estaba haciendo bien, pero admiraba que jamás se hubiese detenido.

“Yo tenía otros profesores de canto, pero lo conocí y entonces con el maestro fue un clic donde él creyó en mí como cantante. Me dijo: ‘Tienes 40 años cantando mal, pero tienes 40 años cantando, vamos a sacarle provecho’. Entonces empecé a trabajar con él. Sí tuvo que llegar alguien que creyera en mí, y luego llegó Eugenio Loeza y me dijo: ‘Yo creo en tu proyecto musical'”, explicó sobre su experiencia.

Sigue leyendo:

· Omar Chaparro habló de su infidelidad y su matrimonio de más de 20 años

· Esposa de Omar Chaparro contó que el actor le fue infiel con una fanática

· Arremeten en redes sociales contra Omar Chaparro tras presumir que obtuvo la ciudadanía estadounidense