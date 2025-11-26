Residentes de NJ pueden guiar al nuevo gobierno: Mikie Sherrill los invita a opinar
Mikie Sherrill, demócrata gobernadora electa de Nueva Jersey que asumirá el cargo el 1 de enero, quiere que sus residentes opinen para definir sus prioridades
Mikie Sherrill, demócrata gobernadora electa de Nueva Jersey que asumirá el cargo el 1 de enero, está invitando a los residentes a compartir sus ideas, prioridades y preocupaciones mediante una consulta en línea para la participación pública.
Nueva Jersey tiene vínculos geográficos, económicos y sociales muy fuertes con Nueva York, y mucha gente hace vida entre los dos estados. Sherill (53), actual representante por NJ en El Capitolio, abogada y ex piloto de helicóptero de U.S. Navy, ganó las elecciones el pasado 4 de noviembre con 56.88% de los votos.
En la encuesta abierta ahora se le pide a los residentes del “estado jardín” que compartan sus opiniones sobre la eficiencia, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta del gobierno estatal. Las propuestas anónimas serán revisadas por los equipos de acción y el grupo de trabajo interdisciplinario de Sherill, que posteriormente generarán recomendaciones para la administración entrante, comentó PIX11 News.
“Al comenzar nuestro trabajo, quiero escuchar directamente a los ciudadanos de Nueva Jersey”, declaró Sherrill. “Sus perspectivas nos ayudarán a construir un gobierno colaborativo, creativo y centrado en la asequibilidad”.
Entre las preguntas de la encuesta se encuentran los desafíos o frustraciones que enfrentan los residentes, cómo el estado podría ayudarlos a ahorrar tiempo y dinero, cómo se podría mejorar la vida de los niños y hacer más eficiente la comunicación entre el gobierno y los residentes. Además, los residentes interesados en trabajar en la nueva administración pueden enviar sus currículums en línea.
En una estrategia similar el nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también asumirá el 1 de enero, ya ha nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarán a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además ha recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.