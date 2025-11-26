Residentes de NJ pueden guiar al nuevo gobierno: Mikie Sherrill los invita a opinar

Mikie Sherrill, demócrata gobernadora electa de Nueva Jersey que asumirá el cargo el 1 de enero, está invitando a los residentes a compartir sus ideas, prioridades y preocupaciones mediante una consulta en línea para la participación pública.

Nueva Jersey tiene vínculos geográficos, económicos y sociales muy fuertes con Nueva York, y mucha gente hace vida entre los dos estados. Sherill (53), actual representante por NJ en El Capitolio, abogada y ex piloto de helicóptero de U.S. Navy, ganó las elecciones el pasado 4 de noviembre con 56.88% de los votos.

En la encuesta abierta ahora se le pide a los residentes del “estado jardín” que compartan sus opiniones sobre la eficiencia, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta del gobierno estatal. Las propuestas anónimas serán revisadas por los equipos de acción y el grupo de trabajo interdisciplinario de Sherill, que posteriormente generarán recomendaciones para la administración entrante, comentó PIX11 News.

“Al comenzar nuestro trabajo, quiero escuchar directamente a los ciudadanos de Nueva Jersey”, declaró Sherrill. “Sus perspectivas nos ayudarán a construir un gobierno colaborativo, creativo y centrado en la asequibilidad”.

Entre las preguntas de la encuesta se encuentran los desafíos o frustraciones que enfrentan los residentes, cómo el estado podría ayudarlos a ahorrar tiempo y dinero, cómo se podría mejorar la vida de los niños y hacer más eficiente la comunicación entre el gobierno y los residentes. Además, los residentes interesados ​​en trabajar en la nueva administración pueden enviar sus currículums en línea.

En una estrategia similar el nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también asumirá el 1 de enero, ya ha nombrado a más de 400 personas para 17 comités de transición, diciendo que le ayudarán a activar “cambios tangibles” en su gestión. Además ha recibido más de 70,000 currículums para trabajar en su gobierno municipal.