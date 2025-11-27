André Jardine lanza dardo tras derrota ante Rayados: “El arbitraje fue una vergüenza’

La derrota que sufrieron las Águilas del Club América 0-2 ante Rayados de Monterrey se convirtió en un punto de alerta para el cuadro azulcrema de cara a sus aspiraciones para avanzar hasta la semifinal del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y especialmente para alcanzar un nuevo título de campeón.

Ante este hecho el propio entrenador del cuadro de Coapa, André Jardine, se pronunció al respecto y a pesar de cuestionar el trabajo de su equipo consideró que el principal responsable de lo ocurrido fue el mismo arbitraje; al cual culpó de no haber estado a la altura y de perder así el partido.

El partido estuvo marcado por dos jugadas que pudieron haber implicado tarjetas rojas, lo que generó el descontento del técnico de las Águilas. Una de las jugadas más discutidas fue la entrada de Jesús ‘Tecatito’ Corona sobre Álvaro Fidalgo en la primera mitad, la cual fue revisada por el VAR, pero el árbitro decidió no sancionar la acción con tarjeta roja.

La segunda situación que ocurrió en el partido y que causó polémica fue una falta cometida por Ricardo Chávez sobre Brian Rodríguez en la que no se recibió ninguna sanción.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a este partido, el entrenador brasileño no pudo ocultar su molestia y espera que este tipo de acontecimientos no ocurran en la vuelta que se realizará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Acabo de mirar las entradas y estoy un poco tocado. Si hablara de lo que pienso creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el otro partido, pero apenas voy a comentar que el tema arbitral hoy, en mi visión, fue una vergüenza”, expresó.

“Podemos remontarlo. Creo que van a ser 2 partidos equilibrados, como lo fue el de aquí. La contundencia de Monterrey acabó marcando la diferencia. No produjeron, en mi visión, pero con el juego tan reciente tengo la sensación de que fue un partido muy equilibrado. Encontraron un gol de un zapatazo afuera, que Canales conectó con mucha fortuna, y un gol de pelota parada en contra”, agregó el estratega al mostrarse confiado de poder cumplir con el objetivo de voltear el marcador.

Por otro lado, Jardine dio detalles sobre la situación del delantero francés Allan Saint-Maximin, quien estuvo ausente por enfermedad; en sus palabras detalló que el artillero sufrió de influenza, lo que le impidió entrenar adecuadamente antes del partido.

“Lo de Maxi creo que ya lo saben, tuvo influenza, un virus que complica, no consiguió entrenar más de 2 o 3 días, estaba con mucho dolor en el cuerpo y optamos por dejarlo para ver si se recupera, me imagino que va a estar para el partido de Vuelta, es una opción más obviamente, lamentamos no tenerlo, pero tenemos a otros jugadores importantes”, concluyó Jardine.

