Domenec Torrent reconoce el valor de vencer al Club América

Rayados de Monterrey logró conseguir una muy valiosa victoria 2-0 ante las Águilas del Club América para poder tomar la delantera en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, es por esto que el director técnico de La Pandilla, Domenec Torrent, agradeció el rendimiento mostrado por cada uno de sus jugadores para poder alcanzar el triunfo en este encuentro y así aspirar a la clasificación de las semifinales.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al partido, donde consideró que el equipo cumplió con los objetivos esperados para poder conseguir la victoria y estar un paso más cerca del ansiado título de campeón del balompié azteca que les ha sido esquivo durante los últimos años.

“No nos alcanza si no estamos todos juntos, y cómo hoy han estado los jugadores tácticamente haciendo lo que lo que lo que hemos entrenado y lo que les hemos pedido. Hemos cambiado tres veces de situación táctica. Nos ha salido más o menos bien, pero, bueno, sabemos que nos espera un partido complicadísimo el sábado. Parece que seríamos o nos equivocaríamos mucho si pensáramos que hoy hemos hecho algo muy grande. Hemos dado un paso adelante, porque primero, no nos han marcado, que hacía mucho tiempo que no teníamos la portería cero, y hemos sido un equipo muy solidario y muy compacto, que es lo que buscábamos. Y los campeonatos, las individuales, este, te pueden marcar la diferencia, pero el equipo te gana los campeonatos. Y hoy, Rayados ha sido un equipo”, dijo.

A pesar de mantener una ventaja de dos goles en esta serie ante el Club América, Torrent aseguró que no hay que confiarse de sus rivales y asegura que el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes será uno de los retos más importantes del equipo en lo que va de torneo Apertura 2025; aseguró que el objetivo será aguantar la ventaja y poder ampliarla mucho más para quebrar a los de Coapa.

Rayados de Monterrey. Foto: Imago7/ Andrea Jiménez

“Resultado es el que es, nosotros hemos venido a hacer un trabajo, no sabíamos cómo nos sorprendieron la segunda parte aquí, que estábamos también dos cero, y hemos intentado hacer cosas diferentes, porque es un equipo muy bueno, que ha llegado a cuatro finales y ha ganado tres. Entonces, ya sabemos la dimensión de este equipo, y hemos dado un pasito nada más. La serie no se ha acabado ni mucho menos, nos queda el sábado. Ahora estamos enfocados a volver a ver el partido, qué podemos mejorar, dónde nos han hecho daño, a ver si podemos sobrevivir al acoso que preveo que haya contra América, porque tengo claro que van a atacar, atacar, atacar, atacar, y nosotros no nos podemos solo defender”.

“La decisión de Cárdenas, de Santiago Mele, tenemos dos porteros muy buenos, pero diferentes. Entonces, yo cuando vi la segunda parte nuestra aquí, quería procurar tener un poco más de valor, un poco más de tranquilidad. También Cárdenas es un jugador, aparte de ser muy bueno, como Santi, que conoce muy bien América, la casa, el playoff de aquí. Entonces, la suerte es que tenemos dos porteros muy buenos, y que los podemos utilizar en distintas maneras, en diferentes escenarios, Hoy lo que buscaba es que cada vez que diéramos el balón atrás, tuviéramos la calma de volverlo a tener, porque contra América no puede despejar el balón cada tres segundos. Y esto no es por culpa de Santi Mele, ni mucho menos”, concluyó.

