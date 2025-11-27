¿Apostarías por mí? El nuevo reality show que llegará a Univision en enero de 2026

Los programas de telerrealidad están de moda y Univision ha decidido incursionar con un nuevo formato, bajo el nombre de ¿Apostarías por mí?, un show en el que 12 parejas convivirán juntas mientras son grabadas durante todo el día.

Por ahora, hay tres parejas confirmadas. Estas son: Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar. La segunda la conforman Adrián Di Monte y Nuja Amar y la tercera es la de Alejandra Jaramillo y Beta Mejía.

Este nuevo espacio de entretenimiento estará conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher, quienes serán los encargados de contar las incidencias que ocurran en la mansión en la que vivan estas parejas.

Univision ha indicado que el estreno será en enero de 2026, por lo que será competencia del reality show La Casa de los Famosos, que estrenará su sexta temporada a través de la pantalla de Telemundo.

Los participantes de ¿Apostarías por mí? estarán rodeados de tentaciones, retos y apuestas.

¿Qué ganan en el nuevo reality show de Univision?

El premio de esta primera temporada, según anunciaron, es de $300.000 dólares.

Como suele ocurrir en los realities, será el público el que decida quiénes se van cada semana de la competencia, por lo que los famosos deberán conectar con la audiencia si quieren lograr su objetivo de llevarse el primer lugar.

En la entrega del Latin Grammy, Alan Tacher y Alejandra Espinoza confirmaron que conducirán este nuevo proyecto de Univision. “Apostarías por mí es el nuevo reality de Univision, en el que Univision está prácticamente apostando todo. Es un reality de parejas que se va a ir a una villa y se van a tener que ir a convivir”, dijo la mexicana en una conversación con Jomari Goyso y Migbelis Castellanos.

Por su parte, Alan Tacher afirmó que los retos serán bastante difíciles y que es probable que afecten a algunas relaciones.

“Van a poder estar observando todo”, confirmó Alejandra Espinoza, quien se ha mostrado muy contenta por este nuevo proyecto.

