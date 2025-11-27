Cifra de detenidos por ICE sin antecedentes penales aumentó un 2,000% desde el regreso de Trump

La cifra de personas arrestadas sin antecedentes penales por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde que inició el segundo periodo de Donald Trump aumentó un 2,000%, así lo confirmaron cifras suministradas por la misma agencia.

El número de detenidos fue entregado por el propio ICE como parte de una obligación de transparencia exigida por el Congreso. Hasta el 16 de noviembre, la agencia mantenía a 65,135 personas en sus centros en todo el país. Esta cantidad representa el nivel más alto reportado públicamente por la agencia desde su creación en 2003. La cadena CBS News precisó el amplio porcentaje.

Un total de 30.986 personas se encuentran detenidas sin tener condenas ni cargos penales en Estados Unidos, retenidas únicamente por infracciones civiles de la ley migratoria, y son denominadas por ICE como “infractores de inmigración”. El 26% de los detenidos, aproximadamente 17,171 personas, tenían condenas penales. El 26% restante, que suma 16,978 personas, tenían cargos penales pendientes.

¿En qué tipo de delitos incurrieron los detenidos?

Sin embargo, los datos emitidos por ICE no ofrecen detalles sobre la naturaleza o seriedad de los cargos o las condenas. Estos pueden variar desde delitos menores o infracciones ligadas a la inmigración, como el reingreso ilegal, hasta delitos más graves.

Aunque las tres categorías de detenidos han aumentado durante el segundo periodo de la administración Trump, las estadísticas de la agencia indican que el grupo que carece de antecedentes penales es el que ha experimentado el crecimiento más acelerado y notable.

La permanencia irregular en el país, como exceder la vigencia de una visa, es generalmente manejada como un tema civil en los tribunales de inmigración.

La custodia de ICE se compone de personas arrestadas directamente por la agencia (52,510) y detenidos transferidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o CBP (12,625). La mayoría de los detenidos inicialmente capturados por CBP en la frontera históricamente no poseen historial criminal dentro de EE. UU.

