99no Desfile Macy’s: globos gigantes, nuevos personajes y miles de asistentes celebraron Thanksgiving en Nueva York

El Desfile de Macy’s Thanksgiving 2025 volvió a transformar Manhattan en un corredor festivo donde confluyeron tradición, estrenos, música en vivo y millones de espectadores dentro y fuera de Estados Unidos.

Desde temprano las calles se poblaron de familias, turistas y fanáticos que buscaban un buen sitio para ver pasar los globos y carrozas más esperados del año.

Como es costumbre, el tradicional pavo abrió el desfile de Thanksgiving de Macy’s (Eduardo Munoz Alvarez/AP)

La edición número 99 del tradicional desfile inició en el Upper West Side y descendió por Central Park West hasta llegar al icónico Macy’s Herald Square en la calle 34. Durante casi 3 horas, la ciudad se convirtió en un escenario móvil que mezcló novedades, nostalgia y una producción televisiva multitudinaria transmitida por NBC, Peacock y Telemundo.

Miles de personas salieron a las calles para disfrutar una edición más de este evento que ya es toda una tradición (Foto: SARAH YENESEL/EFE/EPA)

Globos nuevos, clásicos renovados y un viento que mantuvo en vilo a los organizadores

El clima fue protagonista silencioso. Con temperaturas en los 40°F (4.4°C) y ráfagas que alcanzaron entre 25 y 30 m/ph (40.2 y 48.2 km/h), las autoridades observaron el cielo con cautela, ya que la ley prohíbe elevar globos de tamaño completo si los vientos superan ciertos límites. Finalmente, se autorizó su vuelo, aunque algunos avanzaron más cerca del pavimento.

Este año debutaron globos, como la carroza-cebolla con personajes de “Shrek”, además de Derpy Tiger y Sussie, del fenómeno de Netflix “KPop Demon Hunters”.

La carroza de Shrek hizo su debut en este 2025. (Foto: SARAH YENESEL/EFE/EPA)

No podía faltar la sensación del momento, los personajes de “KPop Demon Hunters”. (Foto: SARAH YENESEL/EFE/EPA)

A ellos se sumaron figuras como Buzz Lightyear, Pac-Man, Mario y el imponente Labubu, que captó la atención de niños y coleccionistas por igual.

PAC-MAN floats high above NYC at the Macy’s Thanksgiving Day Parade! Waka-waka! pic.twitter.com/ItpSsmFEwg — NINTENDOCADE🎮任天堂ケード【YouTuber】 (@NintendoCade) November 27, 2025

Clásicos como Snoopy, Pikachu, Bob Esponja, Spider-Man y Diary of a Wimpy Kid reafirmaron su estatus como los favoritos intergeneracionales del desfile.

El espectacular globo de Spider-Man pasó frente al emblemático Radio City Music Hall. (AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)

Aunque el viento era helado, la afluencia no disminuyó. Entre los asistentes estuvo Megan Christy, visitante de Greensboro, Carolina del Norte, quien llegó en un cálido onesie para asegurar un buen lugar. “No está lloviendo, así que ya es ganancia. No hace tanto frío. Es un gran día para un desfile”, comentó mientras la gente a su alrededor vibraba con el ambiente festivo.

Carrozas temáticas: del Demogorgon a Lego

La variedad de carrozas reafirmó el sello de espectacularidad del desfile. Este año destacó la presencia del Demogorgon de “Stranger Things”, cuyo diseño incluyó un mecanismo interno operado por 2 marionetistas que recorrieron los 43 bloques comprimidos dentro de la estructura.

Otro de los grandes atractivos fue la carroza de Lego, diseñada para que los fanáticos pudieran reproducirla en casa a menor escala. También desfilaron plataformas inspiradas en producciones de Broadway, marcas internacionales y universos cinematográficos reconocidos.

Música en vivo y talento joven que marcó el ritmo del día

El desfile estuvo acompañado por una cartelera artística diversa. Entre los números destacados se presentaron Cynthia Erivo, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon y las integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, protagonistas de KPop Demon Hunters.

Las Radio City Rockettes aportaron su precisión característica, mientras que elencos de Broadway ofrecieron adelantos exclusivos de Ragtime, Buena Vista Social Club y Just in Time.

Además, más de una docena de marching bands estudiantiles llenaron la ruta de sonido y energía. Para muchos jóvenes músicos, desfilar en Macy’s es un rito de paso; para el público, una de las secciones más emocionantes del evento.

Las Marching Bands son un elemento indispensable del desfile de Macy’s. (Foto: SARAH YENESEL/EFE/EPA)

Los vendedores, los fanáticos y las pequeñas historias que hacen único al desfile

Desde los niños sobre los hombros de sus padres hasta los visitantes que madrugaron para alcanzar buenas vistas, el desfile volvió a ser un cruce de generaciones, culturas y tradiciones.

El cierre mágico: Santa Claus llega a Herald Square

Como cada año, la llegada de Santa Claus marcó el final del desfile y el inicio formal de la temporada navideña en Estados Unidos. Entre nieve artificial, luces y música, el público estalló en aplausos para despedir una mañana que mezcló espectáculo y sentimiento.

Santa Claus llegó para darle cierre con broche de oro a este gran evento. (Foto: SARAH YENESEL/EFE/EPA)

Aunque algunos personajes clásicos como Popeye quedaron fuera, al menos por ahora, el desfile de Macy’s mantiene su capacidad de adaptarse a nuevas generaciones sin perder la nostalgia que lo sostiene desde hace casi un siglo. Con globos más audaces, carrozas innovadoras y una producción cada vez más pensada para la audiencia global, la edición 2025 reafirmó por qué se trata del evento festivo más visto del país.

