Clima frío, cierre de calles y cambios en Metro y buses: 99no desfile Macy’s Thanksgiving en Nueva York

Con un pronóstico de cielo despejado y clima frío se perfila el famoso Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s (Thanksgiving Day Parade), cuya 99na edición se realizará la mañana de este jueves en Manhattan (NYC).

Siete nuevos balones han sido anunciados para debutar este 27 de noviembre. El Departamento de Policía de Nueva York no ha mencionado amenazas específicas, pero en un boletín obtenido por ABC News la oficina de inteligencia de NYPD reconoció que el desfile es “una oportunidad potencialmente atractiva para actos de obstrucción, destrucción y violencia”. En 2023 manifestantes interrumpieron el tradicional Desfile Macy’s en una protesta anti Israel durante la guerra de ese país contra Hamás; y de nuevo lo hicieron en 2024.

Este jueves de Thanksgiving no se esperan precipitaciones en NYC y la temperatura prevista es de 45F (7C) con sensación térmica de 35F (2C) en el día, y mucho más baja en la noche (16F/-9C). Hay un pronóstico de vientos de 31-35 mph, un punto importante por el desfile de globos gigantes, y que fue un factor casi caótico en el evento de 2019. Previamente, en 2018 se estableció un récord de frío la mañana del desfile con 27 grados F (-2C).

Como es tradición, la 99na edición del desfile saldrá del Upper West Side de Manhattan y recorrerá dos millas y media hasta cerrar con un espectáculo en Herald Square, considerado el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos. Se estima que 3,5 millones de personas verán el desfile en las calles con acceso gratuito y muchos más por TV, a través de NBC y Peacock, de 8:30 a.m. a 12 p.m. EST.

A nivel logístico y de seguridad se mantiene desde hoy el habitual cierre de calles, rutas de buses y de algunos accesos al Metro en Manhattan: básicamente en Central Park West, 6th Av y Herald Square. En preparación al aumento esperado de usuarios del transporte público en Thanksgiving y Black Friday, MTA ha anunciado servicios adicionales en el subterráneo y los ferrocarriles Long Island Rail Road (LIRR) y Metro-North. Para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro, consulte MTA.

Desde hoy los caminante pueden ver de lejos los globos que se van inflando en el estacionamiento improvisado en las adyacencias del Museo de Historia Natural (AMNH) en 200 Central Park West (80th St), de 1 a 8 p.m. Se recomienda entrar por Columbus Av en la calle 72. No se permite el ingreso con mochilas o contenedores grandes, sillas de jardín, sombrillas ni bebidas alcohólicas.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad.