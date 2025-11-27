Dos miembros de la Guardia Nacional permanecen en estado crítico tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca

Luego de rumores sobre el estado de salud de dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia que resultaron víctimas del tiroteo en Washington D.C., se conoció que hasta el momento permanecen en estado de gravedad.

El suceso se registró el miércoles cerca de la estación de metro Farragut West, alrededor de las 2:15 p.m. El presunto tirador, al doblar una esquina, alzó un arma de fuego y abrió fuego contra los militares, de acuerdo con informes.

La rápida intervención de otros miembros de la Guardia Nacional en el lugar fue clave para detener al presunto tirador, quien fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.

Fuentes de seguridad detallaron que Lakanwal, de origen afgano, ingresó a Estados Unidos en 2021 durante la administración del presidente Biden. Posteriormente, solicitó asilo en 2024 y su petición fue aprobada en abril de 2025, bajo la administración del presidente Trump, según el reporte de tres fuentes policiales, informó ABC News.

¿Cómo se produjo el arresto de Lakanwal?

Por su parte, el subjefe ejecutivo del Departamento de Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, destacó la acción de los militares: “Escucharon los disparos y pudieron intervenir y sujetar al sospechoso después de que le dispararon en el suelo”.

La respuesta oportuna permitió someter al individuo de manera inmediata y asegurar la zona. La Casa Blanca fue sometida a un breve protocolo de cierre (lockdown) que se levantó aproximadamente a las 5:00 p.m.

Investigación por posible terrorismo internacional

Entretanto, el FBI se encuentra analizando el tiroteo como un potencial acto de terrorismo internacional, señalaron varias fuentes a ABC News. Las autoridades buscan determinar si una organización terrorista pudo haber inspirado o influido en las acciones del sospechoso.

Los funcionarios de las fuerzas del orden han convocado a una rueda de prensa para proporcionar más detalles sobre el incidente y la investigación en curso. El director del FBI, Kash Patel, y la fiscal Jeanine Pirro, tienen programado comparecer el jueves a las 9:00 a.m. (hora del este) en la Fiscalía Federal en Washington.

