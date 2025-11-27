Katy Perry continúa su batalla legal por una mansión en Montecito

El pasado 21 de noviembre, Katy Perry y su equipo legal presentaron un documento en el que le exigen casi $5 millones de dólares al veterano Carl Westcott, quien tiene 85 años y con quien sostuvo una batalla legal de años por una mansión en Montecito, California.

Perry alega que durante el tiempo que se mantuvo el proceso legal, ella perdió posibles ingresos por el alquiler de la propiedad. Hay que recordar que la cantante le compró la casa a Westcott en 2020 por $15 millones de dólares, pero el veterano la demandó tiempo después diciendo que él no estaba en condiciones en el momento de la negociación.

La cifra exacta que solicita Perry es $4.71 millones de dólares. Según documentos obtenidos por la revista ‘People’, entre esa cifra hay $3.52 millones de dólares, que se dice fue lo que perdió por no poner en alquiler la propiedad entre el 2020 y el mayo de 2024. Además, exige $1.34 millones de dólares por las reparaciones que tiene que hacer a la vivienda.

Por otro lado, ‘Realtor.com’ informa que el equipo legal de Westcott alega que la cantante tiene una deuda todavía de $6 millones de dólares del precio de venta acordado para la propiedad, pues solo ha pagado $9 millones de dólares. Supuestamente, el veterano habría aceptado que Perry solo le pague $5.74 millones de dólares para compensar el costo de las reparaciones que se tienen que hacer.

Hay que resaltar que aunque Perry quiere que se le regrese el dinero que lo ingresó durante este tiempo, una de las cosas que alegaba Westcott es que ella lo engañó diciéndolo que la casa la iba a usar como su residencia principal y que no iba a ser usada para alquilar. Al final, el plan de la estrella pop sí era poner en alquiler el sitio.

