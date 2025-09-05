Orlando Bloom habló por primera vez sobre su ruptura con Katy Perry: “Vamos a estar bien”

El actor Orlando Bloom habló por primera vez sobre su ruptura con la cantante Katy Perry, con quien tuvo una relación de 10 años y con quien tuvo una hija llamada Daisy.

Durante una entrevista en el programa Today el viernes 5 de septiembre de 2025, mientras promocionaba su nueva película, The Cut, Orlando Bloom habló brevemente sobre su ruptura cn Perry. El actor aseguró que se encuentra bien luego de que el entrevistador le preguntó sobre cómo se siente ante los recientes cambios en su vida.

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido”, respondió Bloom al conductor Craig Melvin.

El actor mencionó a su hija Daisy de cinco años, fruto de su relación con Katy Perry. “Tenemos la hija más hermosa. Sabes, cuando lo dejas todo en el campo como lo hice en esta película, me siento agradecido por todo”.

Aunque no ahondó en mayores detalles sobre la ruptura, Orlando Bloom aseguró que todos en su familia están bien. “Y estamos bien. Vamos a estar bien. Nada más que amor”, finalizó el actor.

Hace unos meses se confirmaron los rumores de que Orlando Bloom y Katy Perry estaban atravesando una crisis de pareja. Tras varias semanas de especulaciones, la pareja confirmó su ruptura a través de un comunicado publicado por PEOPLE.

De acuerdo con el comunicado, Bloom y Perry estan concentrados en la crianza de su hija. “Su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto”, afirmaron sus voceros.

Asimismo los voceros aseguraron que la expareja tiene la intención de llevar una relación cordial por el bienestar de su hija. “Katy tiene toda la intención de mantener una relación positiva y respetuosa con Orlando. Él es el padre de su hija y eso siempre estará en primer lugar para ella. Han pasado por mucho juntos y, aunque decidieron seguir caminos separados, todavía hay un respeto mutuo entre ellos. Siguen muy en contacto y criando juntos a Daisy. Por el bien de su hija, están comprometidos a mantener las cosas amigables”.

Esta ruptura ocurrió mientras Katy Perry y Orlando Bloom cumplían compromisos profesionales. Perry se encontraba en medio de su gira ‘Lifetimes’ mientras que Orlando Bloom se encontraba finalizando el rodaje de la película ‘The Cut’, el thriller psicológico en el que interpreta a un boxeador.

