FDA advierte que 19 utensilios de cocina de aluminio y latón filtran plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una advertencia crucial sobre ciertos utensilios de cocina importados que han demostrado el potencial de filtrar niveles significativos de plomo (Pb) en los alimentos.

Hasta la fecha, son 19 utensilios fabricados con aluminio, latón y aleaciones de aluminio conocidas como Hindalium/Hindolium o Indalium/Indolium que están bajo aviso.

Según las pruebas de la FDA, estos productos pueden liberar plomo al cocinar o almacenar alimentos en ellos. Esto afecta la salud, especialmente de niños pequeños, mujeres en edad fértil y personas en período de lactancia, quienes son los grupos más vulnerables.

En su informe más reciente, publicado el 24 de noviembre, la FDA incluyó nueve marcas de utensilios de cocina adicionales a las 10 identificadas inicialmente.

¿Cuáles son los utensilios retirados del mercado?

La FDA publicó en su sitio web una lista con las características los productos que tienen el potencial de filtrar plomo. Se recomienda su descarte inmediato:

Olla de aluminio Sonex (ISO 9001:2000 5). Estado: Retirada iniciada. Cacerola de aluminio IKM (tamaño 2, con mango de madera). Estado: Distribuidor acordó retirar. Tapa de latón. Estado: Distribuidor acordó retirar. Kadai Aluminio Talla 5 – Una marca de cocinero. Estado: Distribuidor acordó retirar. Olla de latón Pital IKM de 4 cuartos (latón martillado a mano, n.° 3). Estado: Distribuidor acordó retirar. Coldero de aluminio Silver Horse 28. Estado: Minorista notificado. Caballo de plata de aluminio Degda 24. Estado: Minorista notificado. Caballo de Plata Aluminio Degda 20. Estado: Minorista notificado. Recipiente para leche Chef de 24 cm. Estado: Distribuidor acordó retirar. Kadai Aluminio Martillado Talla 7. Estado: Retirada iniciada. Olla de latón. Estado: Retirada iniciada. Cacerola de aluminio marca Dolphin. Estado: El punto de venta descartó los productos restantes. Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón Town Food Service Equipment Co., Inc. (Fabricada en Pakistán). Estado: Distribuidor acordó retirar. Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón Town Food Service Equipment Co., Inc. (Fabricada en Pakistán). Estado: Distribuidor acordó retirar. Olla para leche Royal Kitchen Cookware (tamaño 3). Estado: Distribuidor notificado de los resultados de la muestra. Kadai/Karahi Tigre blanco (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM). Estado: Fabricante notificado; la empresa eliminó el producto. Caballo de plata (Aluminio Mathar Kadai 26). Estado: Retirada iniciada. Caballo de plata (Bandeja de aluminio para leche 4). Estado: Retirada iniciada. J. K. Vallabhdas (Bazar de Aluminio Kadai India #3). Estado: El distribuidor ya no importa este producto.

¿Qué hacer en caso de tener algún utensilio?

Los consumidores

Revisa y desecha: busca los utensilios de cocina listados por la FDA en tu casa y deséchalos inmediatamente.

No reutilices: no dones ni vendas estos productos. Deben ser retirados de circulación.

Consulta médica: si te preocupa tu salud o la exposición al plomo, contacta a tu médico o proveedor de atención médica.

Los minoristas y distribuidores

Responsabilidad legal: ustedes son responsables de asegurar que todos los utensilios de cocina que vendan sean seguros y cumplan con las regulaciones de la FDA.

Realicen pruebas: se les recomienda usar los métodos de prueba de lixiviación de plomo disponibles (incluyendo el protocolo de la FDA) para verificar la seguridad de sus productos.

Consulten a la FDA: Ante cualquier duda sobre la seguridad o el estado regulatorio de un producto, deben consultar directamente con la FDA.

Riesgos de contaminación con plomo

La exposición al plomo de manera regular puede causar afectaciones para la salud. Las autoridades estadounidenses establecen parámetros claros para medir los niveles permitidos sin que representen riesgos para la salud.

La FDA aclara que una exposición breve a niveles muy bajos de plomo podría no causar síntomas evidentes. Sin embargo, considera que la contaminación se vuelve riesgosa cuando supera 1 parte por millón (ppm).

La exposición crónica al plomo —es decir, durante semanas o meses— es una preocupación seria, ya que afecta virtualmente a todos los sistemas corporales. La severidad de los efectos siempre dependerá de la cantidad y la duración de la exposición, así como de la edad y el peso de la persona.

¿Cuáles son los efectos del plomo en adultos?

En los adultos, los riesgos crónicos se centran en daños a órganos vitales y funciones cognitivas:

Disfunción renal: Puede provocar problemas serios en los riñones.

Puede provocar problemas serios en los riñones. Hipertensión: Aumento de la presión arterial.

Aumento de la presión arterial. Efectos neurocognitivos: Problemas de concentración, memoria o función cerebral.

Con frecuencia, el único indicio de la exposición en adultos es un aumento en los niveles de plomo en la sangre, incluso antes de que aparezcan los síntomas.

Consecuencias en niños

Los niños son el grupo más vulnerable, ya que el plomo puede causar daños permanentes en el sistema nervioso central en crecimiento.

Los riesgos a largo plazo por la exposición prolongada incluyen:

Defectos del desarrollo.

Trastornos del aprendizaje y bajo coeficiente intelectual.

y bajo coeficiente intelectual. Otros problemas de salud graves que pueden impactar su vida a futuro.

