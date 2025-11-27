Muere a los 84 años Michael DeLano, actor de ‘Ocean’s Eleven’

El actor Michael DeLano, recordado por su papel en la película ‘Ocean’s Eleven’, falleció a los 84 años en un hospital de Las Vegas a consecuencia de un infarto, según confirmó su esposa, Jean Delano, a The Hollywood Reporter.

DeLano vivía en Las Vegas desde 1992, ciudad en la que además desarrolló su faceta musical, presentándose con frecuencia como cantante de clásicos en el ya desaparecido Dispensary Lounge, donde continuó actuando hasta hace poco tiempo.

Nacido en Nueva York el 26 de noviembre de 1940 bajo el nombre Michael Ace Del Fatti, empezó a llamar la atención desde joven al convertirse en uno de los bailarines regulares del programa American Bandstand, de Dick Clark. Más tarde prestó servicio en el ejército de Estados Unidos como paracaidista.

Su carrera musical tomó forma en 1960, cuando firmó con Swan Records usando el nombre artístico Key Larson y grabó las canciones “A Web of Lies” y “A Little Lovin’ Goes a Long, Long Way”.

Michael DeLano, the actor and singer who in the 1970s played a Los Angeles firefighter opposite James Drury on ABC’s Firehouse and the lounge singer Johnny Venture alongside Valerie Harper on CBS’ Rhoda, has died. He was 84. https://t.co/ve59R7pNlp — The Hollywood Reporter (@THR) November 26, 2025

En televisión, uno de sus primeros roles destacados fue el de Sonny Caputo, un bombero de Los Ángeles en la serie ‘Firehouse’, estrenada por ABC en 1974. Aunque el programa solo contó con trece episodios, su actuación ayudó a consolidar su trayectoria.

Su paso por la pantalla chica incluye también ‘Supertrain’, la ambiciosa pero efímera producción de NBC emitida en 1979, además de una extensa lista de apariciones en series como ‘Kojak’, ‘Starsky & Hutch’, ‘Wonder Woman’, ‘The Rockford Files’, ‘Taxi’, ‘Charlie’s Angels’, ‘Cagney & Lacey’, ‘Falcon Crest’ y ‘Hill Street Blues’, entre muchas otras.

En cine, encarnó al gerente de casino en ‘Ocean’s Eleven’ (2001) y ‘Ocean’s Twelve’ (2004), compartiendo créditos con George Clooney, Julia Roberts y Brad Pitt. También participó en otras películas como ‘Catlow’ (1971), ‘The New Centurions’ (1972), ‘Hollywood Man’ (1976), ‘9 to 5’ (1980), ‘Commando’ (1985) y ‘Another Stakeout’ (1993).

Además de su esposa, le sobreviven su hija Bree; sus nietos Michael y Lincoln; y su nieta Jaxon.

Sigue leyendo: