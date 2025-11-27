Receta de dip de queso crema con jalapeños y arándanos

Los aperitivos son claves para iniciar la celebración de Acción de Gracias. Desde las versiones saludables como los tacos de camarones hasta el dip de queso, jalapeño y arándanos cuentan para abrir el apetito y que los invitados disfruten de cada bocado. Traemos la receta de un dip cremoso, delicioso y con un toque de picante.

Mezclar arándanos con jalapeños, es una combinación tan audaz y festiva. Además, este aperitivo es un ejemplo de cómo podemos fusionar sabores tradicionales de temporada (arándanos) con un toque inesperado (jalapeño) para crear algo verdaderamente memorable.

El aperitivo que rompe esquemas

La fusión de sabores es la clave de este aperitivo, que se suma a la tendencia de incorporar sabores ácidos y picantes (Sweet, Sour, Spicy) en un formato dip o crema para untar.

Uno de los atractivos de esta receta como mencionamos es la mezcla de sabores que se logran con la acidez de los arándanos y la lima, la dulzura del azúcar, el frescor de la cebolla y el cilantro, y el picante del jalapeño.

La presentación de esta dip es única con su color rojo vibrante sobre el blanco inmaculado del queso crema, lo convierte en el aperitivo estrella de las fiestas de fin de año, como Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Aporte de cada ingrediente

Aunque es un plato festivo que contiene azúcar y queso crema, podemos encontrar aspectos positivos desde una perspectiva nutritiva:

Arándanos (Cranberries): Son conocidos por su alto contenido de antioxidantes (especialmente proantocianidinas), que combaten el daño celular.

Son conocidos por su alto contenido de (especialmente proantocianidinas), que combaten el daño celular. Jalapeños: Contienen capsaicina, el compuesto que les da el picante. La capsaicina ha sido estudiada por sus potenciales beneficios en el metabolismo y sus propiedades antiinflamatorias.

Consumido con moderación y acompañado de verduras crujientes (pepinos, pimientos) como sugerencia, se puede disfrutar de este dip de forma equilibrada. Las nueces pecanas añaden grasas saludables y fibra.

Receta y secretos del éxito

La Salsa de Queso Crema con Arándanos y Jalapeños, es una receta original de The Pioneer Woman. La receta es notablemente fácil a continuación, los ingredientes, las cantidades y el paso a paso.

Ingredientes

1 1/2 tazas o 12 onzas de arándanos rojos

2 jalapeños, sin semillas y cortados en cuadritos.

1 cebolla verde, picada gruesa

2 cucharadas de cilantro picado grueso

1 taza azúcar

Jugo y ralladura de 1 lima

16 onzas de queso crema, a temperatura ambiente

1/4 taza crema agria

Una pizca de sal kosher

1/2 taza de nueces pecanas tostadas y picadas

Galletas saladas para servir

Modo de preparación:

Procesa los Aromáticos: Coloca los arándanos, los jalapeños, la cebolla verde y el cilantro en un procesador de alimentos. Pica Gruesamente: Pulsa el procesador de 5 a 6 veces. El objetivo es que queden picados, pero aún con trozos visibles. Añade Sabor: Incorpora el azúcar, el jugo de lima y la ralladura de lima. Integra (sin triturar): Pulsa de 3 a 4 veces más, solo hasta que los ingredientes húmedos se integren. Importante: la mezcla debe quedar con trozos (no debe ser un puré). Refrigera: Transfiere la mezcla a un recipiente hermético y refrigera por al menos 1 hora o, idealmente, hasta el día siguiente (toda la noche) para que los sabores se asienten.

Base cremosa

Bate la Base: En el bol de una batidora de pie (utilizando el accesorio de pala), combina el queso crema, la crema agria y la sal. Crea la Textura: Bate a velocidad media-alta durante 2 a 3 minutos, hasta que la mezcla esté ligera, suave y esponjosa. Extiende la Base: Transfiere la mezcla batida a un bol poco profundo, un molde para tarta o una fuente. Extiéndela en una capa uniforme para crear la base del dip.

Ensamblaje

Escurre: Retira la mezcla de arándanos de la nevera. Escurre el exceso de líquido para que el dip no quede aguado. Añade Crujido (Opcional): Si las usas, añade las nueces pecanas a la mezcla de arándanos escurrida y mezcla suavemente. Cubre: Vierte y distribuye la mezcla de arándanos y nueces encima de la capa de queso crema ya extendida. Decora: Decora la superficie con unas rodajas frescas de jalapeño para darle un toque visual y picante. Sirve el dip inmediatamente con galletas saladas o tostadas de pan crujiente.

