Sospechoso del tiroteo a guardias nacionales en DC había trabajado para la CIA

El sospechoso del atentado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y origen afgano, trabajó para la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de acuerdo con información revelada por Fox News.

El medio indicó que Lakanwal había estado vinculado a varias entidades del Gobierno estadounidense, incluida la CIA, debido a su labor en una fuerza asociada en Kandahar.

Esa relación, según la cadena, formó parte de las evaluaciones oficiales que permitieron su llegada a Estados Unidos tras la retirada militar de Washington de Afganistán en septiembre de 2021.

El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo al medio que la administración de Joe Biden justificó traerlo al país precisamente por ese historial con agencias federales. Ratcliffe añadió que ese vínculo laboral “terminó poco después de la caótica evacuación”.

Ratcliffe sostuvo además que Lakanwal “y muchas otras personas nunca deberían haber tenido permitido ingresar a Estados Unidos”, y afirmó que los estadounidenses “merecen mucho más que seguir enfrentando las consecuencias de los fracasos catastróficos de la Administración Biden”.

DHS culpa a la administración Biden

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, calificó al sospechoso como un “terrorista” y aseguró que el gobierno de Biden permitió su ingreso al país como parte de su programa Operación Aliados Bienvenida el 8 de septiembre de 2021 que, según la agencia, “permitió el ingreso de miles de ciudadanos afganos no investigados, incluidos terroristas, a nuestro país”.

“El sospechoso que disparó contra nuestros valientes guardias nacionales es un ciudadano afgano, uno de los muchos que, sin haber sido investigados, recibieron libertad condicional masiva en Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos el 8 de septiembre de 2021, bajo la administración Biden. No mencionaré el nombre de este individuo depravado. Debería ser privado de la gloria que tanto anhela”, declaró la secretaria Kristi Noem.

La funcionaria culpó a los políticos y medios de comunicación de “vilipendiar” a los uniformados.

Familia bajo interrogatorio

Las autoridades federales ofrecieron este jueves nuevos detalles sobre el recorrido del atacante antes del tiroteo.

La fiscal de Washington, Jeanine Pirro, explicó que Lakanwal vivía en Bellingham, en el estado de Washington, junto a su esposa y cinco hijos, y que condujo desde allí hasta la capital.

Una vez en la ciudad, emboscó a dos guardias nacionales cerca de una estación de metro: primero disparó a uno de ellos y, al verlo caer, se agachó para volver a atacarlo a quemarropa.

El director del FBI, Kash Patel, indicó que ya fueron entrevistados todos los integrantes del hogar del sospechoso en Bellingham y que los investigadores continúan recopilando testimonios del ataque.

Los dos guardias nacionales, gravemente heridos, siguen en estado crítico. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que si alguno de ellos fallece, solicitará que Lakanwal enfrente la pena de muerte.

En este momento, el sospechoso encara posibles cargos por agresión con intención de matar y posesión de un arma durante un delito violento, aunque el alcance final dependerá de la evolución de las víctimas.

Con información de EFE.

