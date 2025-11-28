Miss Haití revela detalles sobre el altercado entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en el Miss Universo

La pasada edición del Miss Universo, celebrada en Tailandia, sigue dando de qué hablar. La triunfadora Fátima Bosch, representante de México, protagonizó uno de los momentos más polémicos del certamen antes de la ceremonia al enfrentar al director del Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quien la maltrató verbalmente en un evento con otras candidatas.

Este evento dio mucho de qué hablar y causó indignación entre los seguidores del certamen. Días después de la gala del Miss Universo y en medio de las acusaciones de fraude con respecto al resultado, Miss Haití ofreció más detalles sobre el altercado entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch denunció, antes de la ceremonia, que Nawat la llamó “cabeza hueca” durante la imposición de bandas luego de que el director nacional la acusó de negarse a publicar contenido sobre Tailandia. Ahora Miss Haití, Melissa Sapini, reveló detalles sobre cómo vivieron las demás candidatas este difícil momento.

Sapini dijo a People que durante el evento, realizado el 4 de noviembre, Nawat dijo que tenía una lista de 20 candidatas que no querían publicar contenido sobre Tailandia. La modelo de 22 años dijo que la situación se tensó aún más cuando el director de Miss Universo Tailandia amenazó con sacar de la competencia a las candidatas que no colaboraron.

Cuando Nawat Itsaragrisil echó a Fátima Bosch de la sala, muchas participantes la siguieron, entre ellas Miss Haití. “Por supuesto, muchas mujeres se pusieron de pie y se fueron, yo incluida”, dijo a PEOPLE. “Porque cómo se atreve a decirnos eso… Apenas estamos al inicio de la competencia”.

Cuando las misses se levantaron de sus asientos para seguir a Bosch en solidaridad, Nawat dijo que si querían seguir en la competencia deberían permanecer en sus asientos. Muchas representantes hicieron caso omiso y salieron de la sala junto con la reina saliente, Miss Universo, Victoria Kjær Theilvig, quien luego declaró rápidamente: “Esto se trata de los derechos de las mujeres… Así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme… Por eso tomo el abrigo y me voy”.

Varias candidatas se refugiaron en una sala junto con Theilvig, llenas de incertidumbre por la situación y miedo por lo que pudiera pasar ya que no sabían a quién debían obedecer. “Era como estar en una película… teníamos miedo”, relató.

Según dijo Miss Haití, mientras ellas esperaban en la habitaciín en el piso superior, Nawat intentaba convencer a otras misses que tenía el apoyo de la Miss Universo 2024 y que ella regresaría a la gala. En la habitación, la danesa aseguró que solo recibiría indicaciones de Raúl Rocha, director del Miss Universo.

Miss Haití dijo que en ese momento se sintió indignada por lo que estaba ocurriendo.“Es que era ridículo. Volé 28 horas, estoy aquí tomándome las fotos, haciendo la publicidad, ¿y luego me dicen que me van a descalificar si me levanto y salgo?. No voy a dejar que ningún hombre me diga lo que tengo que hacer”, dijo. Asimismo la modelo haitiana sintió temor por lo que podría pasar si la descalificaban. “Si me voy, ¿ya se acabó esto?… ¿Mi familia se decepcionará de mí? ¿Qué pasará con mi comité?”, explicó.

