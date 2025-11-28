Piden $6.25 millones de dólares por mansión construida para Bessie Love

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una joya arquitectónica de Los Ángeles que fue construida especialmente para Bessie Love, una estrella del cine mudo. La propiedad está disponible por $6.25 millones de dólares.

Se desconoce con exactitud cuánto tiempo vivió Love en esta propiedad de Los Feliz, lo que sí menciona ‘Mansion Global’ es que se terminó de construir el mismo año que estrenó ‘The King on Main Street’, la película en la que la actriz se hizo popular por bailar por primera vez charlestón en una película. Es decir, en 1925.

En el listado, disponible en la página web de Keller Williams Real Estate, se resalta que fue “originalmente construida para la estrella del cine mudo Bessie Love, esta belleza de 1925 captura a la perfección la artesanía y el carácter que definen las casas especiales de Los Feliz”.

Además, se menciona que ha sido “bellamente restaurada, de estilo colonial español, con detalles originales clásicos y actualizaciones de buen gusto y bien elaboradas”.

La casa principal tiene una extensión de 4,300 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior de la propiedad, se dice: “Hermosa entrada soleada a una amplia y cómoda sala de estar con chimenea, rodeada de terrazas, con vistas al centro de Los Ángeles y a las tranquilas laderas”.

Al exterior tiene áreas verdes, terraza, piscina, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

La carrera de Love también destacar por haberse convertido en una de las pocas actrices que logró traicionar del cine mudo al cine sonoro con éxito. En 1929, fue nominada a los premios Oscar por su trabajo interpretando a Hank Mahoney en ‘The Broadway Melody’.

Love murió el 26 de abril de 1986.

