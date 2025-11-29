Demócratas apuestan a una caída de Trump para recuperar la gobernación de Nevada

Los miembros del Partido Demócrata que buscan recuperar la mansión del gobernador de Nevada quieren relacionar al actual gobernador republicano, Joe Lombardo, con la agenda del presidente Donald Trump, pero el gobernador en su primer mandato no se lo está poniendo nada fácil.

Pese a recibir el apoyo del mandatario republicano, Lombardo, exsheriff, ha disentido en varias oportunidades con la Casa Blanca y el Congreso, con mayoría republicana. Criticó los recortes a Medicaid, se quejó públicamente en una misiva al secretario del Interior, Doug Burgum, sobre los recortes a los proyectos eólicos y solares en Nevada y solicitó al gobierno que eliminara los aranceles al litio.

Entre tanto, los demócratas han atacado al gobernador para no enfrentarse a Trump, afirmando en un comunicado del mes de octubre que Lombardo “se niega a defender” Nevada luego de que el gobierno republicano cancelara un proyecto solar masivo.

Asimismo, los demócratas, impulsados por victorias electorales fuera de ciclo a inicios de noviembre, considera a Lombardo como el gobernador con más posibilidad de desbancar en las elecciones de mitad de mandato. Se enfrentará al fiscal general demócrata Aaron Ford o a la progresista presidenta de la Comisión del Condado de Washoe, Alexis Hill.

La lucha se desarrolla en un contexto de inestabilidad económica en uno de los estados con más población obrera del país, incluso cuando los votantes de clase trabajadora han estado abandonando el Partido Demócrata en diferentes ciclos electorales.

“Nuestra intención al presentarnos es resolver asuntos pendientes”, explicó el director de campaña de Lombardo, Joe Weaver. Además, señaló que el gobernador todavía trata de concretar ciertos puntos de su agenda ante la oposición de la Legislatura estatal, encabeza por los demócratas, incluyendo un proyecto de ley contra el delito que aumenta las penas para muchos delitos. El proyecto de ley en cuestión finalmente se aprobó a inicios de noviembre.

A su vez, Lombardo ha vetado más de 160 propuestas que le envió a la Asamblea estatal y en el lanzamiento de su campaña se presentó como la “última línea de defensa” entre la gente de Nevada y los “políticos irresponsables”.

En este sentido, los demócratas que buscan desbancar a Lombardo tienen una ardua labor por delante. Nevada ha cambiado hacia la derecha en los últimos ciclos, incluyendo en 2024, cuando Trump se convirtió en el primer republicano en ganar el estado en 20 años. También, el Partido Republicano ha registrado más miembros que los demócratas en el estado, una señal que se ha vuelto preocupante para los demócratas, quienes ven la caída del turismo, casi un 8% en comparación con 2024, de acuerdo con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, y los problemas económicos como una oportunidad para recuperar la gobernación, informó Político.

“La ‘caída de Trump’ es real, y Nevada es la señal de alerta”, manifestó Jackie Rosen, senadora demócrata, quien ganó la reelección en Nevada el año anterior por casi dos puntos porcentuales, mientras que Trump ganó por tres puntos. Ella, al igual que la mayoría de la clase política de Nevada, ya ofreció su apoyo a Ford. “La atención médica y la asequibilidad son las principales preocupaciones de la gente… en esto es en lo que debe centrarse la Fiscal General Ford: en lo que la gente se preocupa en la mesa”.

Pero los ciudadanos no necesariamente culpan al presidente por la caída del turismo en el estado. Un sondeo del mes pasado hecho por Noble Predictive Insights entre electores registrados dio a conocer que el 46% cree que el declive del turismo se debe al alto costo de los precios de los hoteles, la gastronomía y el entretenimiento, y solo el 14% cree que se debe a la retórica política o a las políticas federales.

Varios demócratas ven áreas de victoria. Los electores independientes o no afiliados sigue siendo el bloque más grande del estado, lo que deja una puerta abierta para los demócratas. Rosen y la senadora demócrata Catherine Cortez Masto superan regularmente a los demócratas en el ámbito nacional en popularidad, u la Legislatura es demócrata. El estado es uno de los con un triplex dividido: el gobernador de Nevada es republicano, mientras que su fiscal general y secretario de Nevada son demócratas.

“En Nevada, no diría que el Partido Republicano haya tenido mucho éxito eligiendo candidatos”, manifestó Andrew Woods, director del Centro de Investigación Empresarial y Económica de la Universidad de Nevada, Las Vegas. “Diría que Trump ha tenido éxito, con su personalidad y su mensaje, conectando con votantes y trabajadores insatisfechos”.

Lombardo sorprendió a los demócratas cuando derrocó al su antecesor Steve Sisolak en 2022, y Trump le dio al gobernador el crédito parcial por su victoria presidencial en 2024.

Pero al igual que sus colegas electos estatales Rosen y Cortez Masto, quienes han roto con su partido (como lo hicieron para poner fin al reciente cierre del gobierno y al bloquear ciertas ventas de armas a Israel en agosto), Lombardo representa a un estado donde los votantes valoran la independencia y priorizan los temas económicos. Pese a los elogios del mandatario neoyorquino, fue Lombardo quien se negó a llamar a Trump un “gran presidente” en 2022, refiriéndose, en cambio, a él como “sólido”, una descripción que su oficina después quiso modificar.

Así, hay asuntos en los que el gobernador de Nevada se ha desviado de Trump desde que el ejecutivo asumió el nuevo mandato. Lombardo dijo en enero que pensaba que el plan de deportación masiva del primer ejecutivo “no es lo que creo que es una política apropiada”. Cuando el gobierno declaró a Nevada un estado santuario a inicios de 2025, el gobernador produjo un memorando de 10 páginas para convencerlos de lo contrario.

En él, se describió como el estado ha ajustado la política estatal para alinearse más con el enfoque de Trump, incluyendo presionar al departamento de policía de Las Vegas para que colabore mejor con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y si bien objetó en diciembre cuando se le preguntó si movilizaría a la Guardia Nacional para ayudar con las operaciones de ICE, después aprobó su activación en agosto.

