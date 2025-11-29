FIFA probará regla “antisimulación” que promete revolucionar y agilizar el juego

La FIFA avanza hacia una transformación profunda en la gestión del tiempo de juego. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros y referente mundial en materia arbitral, confirmó que en la próxima Copa Árabe se probará una nueva regla: “Todo jugador de campo que reciba atención médica deberá permanecer fuera del terreno de juego durante dos minutos”, con excepción del arquero.

La medida no surge por casualidad. Según los informes técnicos de FIFA e IFAB, el fútbol actual presenta una cifra alarmante. En promedio, de los 90 minutos reglamentarios sólo se juegan entre 50 y 55 minutos reales.

El resto se pierde en interrupciones, demoras estratégicas, protestas y atenciones que no representan lesiones genuinas. La nueva propuesta apunta directamente a reducir ese margen de inactividad. La otra excepción a la regla será si la lesión fue producto de una infracción grave. En ese caso, el juez podrá permitir el reingreso inmediato.

Según explicó Collina, “si un jugador realmente está lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si no lo está, la obligación de salir del campo actuará como disuasivo”. Collina, voz de referencia en materia arbitral, se mostró confiado en la recepción de la medida: “Necesitamos proteger el juego y a quienes lo practican. Esta prueba apunta exactamente a eso”.

La medida entrará en revisión en la FIFA. AP Photo/Matthias Schrader

El objetivo es aumentar el tiempo efectivo

La lógica es simple y contundente: si un futbolista está realmente lesionado, dos minutos no representan un perjuicio; si simula o exagera, la sanción temporal desalentará la conducta.

El objetivo central es aumentar el tiempo efectivo, restaurar la naturalidad del juego y combatir una práctica que se ha vuelto habitual: detener el partido para enfriar ataques, romper el ritmo del rival o manipular el desarrollo del encuentro. Collina fue directo: “El objetivo es simple: que se juegue más y se pierda menos tiempo”.

Cómo funcionará la prueba y cuales son las directivas:

El árbitro detiene el juego y permite el ingreso de los médicos.

Tras la atención, el jugador deberá salir sí o sí del campo.

No podrá volver antes de dos minutos de tiempo real.

El equipo jugará en inferioridad numérica mientras dure la exclusión.

El arquero será el único exceptuado por razones funcionales.

El árbitro podrá permitir el reingreso inmediato únicamente si la lesión fue producto de una infracción grave del oponente.

Seguir leyendo:

Lamine Yamal anota su primer gol en Camp Nou en remontada del FC Barcelona ante Alavés

Inter Miami consigue su boleto a la final de la MLS Cup tras golear 5-1 al NYCFC

Flamengo conquistó su cuarta Copa Libertadores gracias a un gol de Danilo