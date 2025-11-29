Inter Miami consigue su boleto a la final de la MLS Cup tras golear 5-1 al NYCFC

El astro argentino Lionel Messi consiguió uno de sus grandes objetivos con el Inter Miami, tras golear 5-1 al New York City FC selló su boleto a la final de la MLS.

Los dirigidos por Javier Mascherano se coronaron campeones de la conferencia Este de la MLS tras superar claramente al NYCFC.

Tres goles de Tadeo Allende, uno de Mateo Silvetti y otro del venezolano Telasco Segovia configuraron la goleada del Inter Miami.

Todos goles sudamericanos

El dominio del Inter Miami fue claro durante todo el encuentro y se plasmó con la apertura en el marcado a los 15 minutos. Tras una gran habilitación de Sergio Busquets, el argentino Tadeo Allende fusiló al arquero con un potente disparo.

En el minuto 23 llegó el segundo tanto de Allende, después de un gran centro desde la banda izquierda del español Jordi Alba, el atacante puso el 2-0 en el marcador en favor del Inter Miami.

Otro argentino, Mateo Silvetti aumentó la cuenta para las Garzas, tras asistencia de Lionel Messi, puso el tercer tanto en la pizarra.

El venezolano Telasco Segovia anotó el cuarto tanto de los locales, definiendo a placer tras una asistencia de taco del español, Jordi Alba.

Y en el minuto 89 llegó el hat trick de Allende, que definió de ‘sombrerito’ ante la salida del arquero Matt Freese.

El NYCFC había descontado al minuto 37, por intermedio del centrocampista Justin Haak. Tras un centro desde la banda derecha cabeceó solo en el punto penal para poner el 2-1 en el marcador en ese momento.

Ahora el Inter Miami espera por el ganador de la final de la conferencia Oeste entre San Diego FC y Whitecaps.

