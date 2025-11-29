Lamine Yamal anota su primer gol en Camp Nou en remontada del FC Barcelona ante Alavés

El FC Barcelona venció 3-1 al Alavés en un duelo que comenzó de manera compleja para la escuadra blaugrana ya que Pablo Ibañez marcó apenas en el primer minuto del encuentro, hasta que llegó Lamine Yamal para igualar los cartones en un gol que ha pasado a la historia por dos factores.

Este tanto del camiseta 10 culé llegó a los 8 minutos del encuentro, esto después de una jugada que comenzó Alejandro Balde por la banda izquierda, esto ante la llegada de Raphinha, a quien le cedió la pelota para que este desde línea de fondo enviara un pase hacia atrás que no pudo ser conectado por Robert Lewandowski, pero sí por Yamal, quien de pierna izquierda disparó de primera intención para igualar los cartones.

¡El primero de Lamine Yamal en el Spotify Camp Nou! 👏 pic.twitter.com/KZYTf7PkEx — LALIGA (@LaLiga) November 29, 2025

Este tanto significó su primer anotación en el Spotify Camp Nou, esto después de 2 años y medio de consumar su debut el 29 de abril del 2023 cuando apenas tenía 15 años, situación que se dio de esa manera ya que el recinto blaugrana estuvo en remodelación por casi tres años hasta que abrió sus puertas en la pasada fecha contra el Athletic Club, en donde el mismo delantero no pudo marcar, pero sí dio dos asistencias para la causa.

Además de haber marcado por primera ocasión en su casa, en el lugar que lo vio nacer, Lamine rompió un récord que parecía complicado de batir y es que marcó su décimo noveno gol en LaLiga con apenas 18 años y 139 días cumplidos, mientras que Raúl González Blanco llegó a dicha cifra con 18 años y 215 días cumplidos. Con esto el español del Barcelona se ha convertido en el más joven en llegar a dicha cifra de anotaciones.

Goles de Dani Olmo para cerrar el triunfo

El Alavés perdonó y el Barça no tardó en aprovecharlo. Un muy buen pase de Gerard Martín, titular una partido más como central zurdo, encontró a Raphinha que dio un pase atrás para asistir a Dani Olmo. La afición blaugrana empezó a corear el nombre del futbolista brasileño, quien tuvo un regreso triunfal al once titular.

En el descanso, Flick introdujo cambios, con la entrada de Jules Koundé por un renqueante Eric García tras recibir en la primera parte un golpe en la cara por parte de Denis Suárez. Mientras, Marcus Rashford entró por Marc Bernal, retrasando la posición de Dani Olmo. El Barça siguió intentando aumentar la diferencia, pero Sivera detuvo el remate de cabeza de Robert Lewandowski.

A falta de 10 minutos para el final del encuentro, el Alavés se fue hacia arriba, y casi tuvo premio. Jon Guridi se quedó solo ante Joan García, pero el guardameta blaugrana volvió a realizar una intervención de mucho mérito, antes de que Ortiz Arias decretase que la jugada quedaba invalidada por fuera de juego.

Los 44.834 espectadores presentes en el Spotify Camp Nou estaban inquietos con el desarrollo del final del partido. La tranquilidad llegó en el descuento, con un contraataque en el que Lamine Yamal asistió a Dani Olmo para que pusiera el definitivo 3-1 en el marcador, que pone al Barça como líder provisional (34 puntos) a la espera de lo que haga el Madrid (32) en Girona.

