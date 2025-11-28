Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acusa al Real Madrid de padecer “barcelonitis”

Cinco días después de que Florentino Pérez se pronunciara sobre el FC Barcelona, entre otras cosas, en la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, Joan Laporta ha tenido a bien contestar.

“Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento”, inició el presidente del FC Barcelona en su visita al Principado para la presentación del libro Principado azulgrana.

Laporta ha esperado cinco días en contestar a Florentino Pérez y sus duras insinuaciones sobre el ‘Caso Negreira’ y los méritos deportivos del Barcelona durante esos años. El presidente blaugrana aprovechó para mostrar su más absoluta indignación y repulsa hacia las palabras del máximo mandatario blanco: “Creo que están fuera de juego y demuestran unas profunda ‘barcelonitis’. Han de hablar del Barcelona para justificar no sé qué… Están estirando como un chicle el tema de Negreira, porque saben que no hay nada, pero es su manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça no ha comprado nunca un árbitro”.

💣 Laporta: "El Madrid tiene barcelonitis"



💬 "Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Madrid, sin ir más lejos, el último fin de semana"



💬 "Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça" pic.twitter.com/RDVevsIC8i — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 28, 2025

Es más, Laporta, en el sentido de las ayudas arbitrales, fue un paso más allá: “Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, lo que sí es cierto es que han favorecido toda la vida al Real Madrid. Sin ir mas lejos, la semana pasada, el Madrid marca dos goles que para mí no lo son. Uno toca Bellingham con la mano y en el otro Vinicius rompe la nariz a a Iñaki. Esos dos goles no tendrían que haber subido al marcador y ahora el Barcelona estaría liderando LaLiga”.

Pidió no manchar el legado del FC Barcelona

Laporta quiso dejar claro que las acusaciones del Madrid no mancharán la mejor etapa de la historia del FC Barcelona, en la que el club fue admirado en todo el mundo.

“Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça, no les gustó que el Barça fuera la referencia Mundial, del 2004 al 2015, donde el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lugar. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador”, subrayó el mandatario azulgrana.

El presidente del Barça insistió en defender a su club ante los ataques de Florentino y el madridismo. “Si están instalados en la barcelonitis, yo encantado porque generalmente son épocas que el Barça es exitoso y triunfa”, comentó, al tiempo que puso el foco en las maniobras del Madrid con su televisión para condicionar a los árbitros. “La televisión del Real Madrid está intentando influenciar a los árbitros cada semana”, destacó.

