Joao Félix protagoniza nueva guerra con el Benfica

La historia del último verano entre João Félix y el Benfica sigue generando polémica debido a que mucho se especuló sobre el regreso soñado del delantero a Lisboa. Sin embargo, todo esto terminó convirtiéndose en un giro inesperado que lo llevó a firmar por el Al Nassr de Arabia Saudí en el que también milita su compatriota Cristiano Ronaldo.

Aunque Félix había mostrado su deseo de volver a la que considera su casa, aquella operación nunca llegó a concretarse y ahora el futbolista señala directamente al club portugués por la falta de interés real para hacerse con sus servicios.

Según el propio jugador, su intención de volver al Benfica no era algo puntual, sino una insistencia repetida durante años, pero todo esto se terminó frustrando y ahora se encuentra haciendo vida en Oriente Medio.

“Lo que me impulsó a venir Al Nassr fue el deseo del club de ficharme. La verdad es que llevo tres veranos queriendo volver al Benfica, siempre ha sido mi deseo, siempre se lo he dicho a mis agentes, pero nunca ha habido un interés serio por parte del club”, expresó.

“Pero mi deseo siempre ha sido volver, la oportunidad nunca se ha presentado, no por el precio del traspaso ni por los salarios, nada que ver. Siempre fue por falta de voluntad del otro equipo, y el Al Nassr se ha presentado en este último mercado de fichajes con más ganas y disposición”, agregó Félix en sus declaraciones, donde sostuvo que desde su perspectiva el obstáculo nunca fue económico, sino la escasa determinación del Benfica para recuperarlo.

Joao Felix jugará en Arabia Saudita. Crédito: AP

Las palabras del atacante no tardaron en encontrar respuesta debido a que el presidente de esta institución deportiva, Rui Costa, expresó su decepción ante estas acusaciones y defendió que el club hizo todo lo que estuvo en su mano para que el regreso fuera posible. El directivo lamentó profundamente la postura del jugador.

“Lamento mucho que João haya dicho algo así. Incluso para él. Si dependiera de la voluntad del Benfica … lo que el Benfica puso sobre la mesa para traerlo a Lisboa... ya habría estado en el Benfica tres años, no este verano, sino hace tres años. No quiero extenderme demasiado en ese aspecto porque siempre respetaré mucho a João , es un jugador de la cantera, un chaval entrenado por nosotros, le tengo el máximo respeto y cariño, espero que algún día pueda vestir la camiseta del Benfica.”, detalló.

“Lamento mucho, por él, que haya hecho esas declaraciones. Tendrá que decir qué significa para él que un equipo o un club haga todo o no todo para traer a un jugador a casa. En estos tres años, el Chelsea , el Barcelona , el Milan y ahora Arabia Saudí lo querían más que el Benfica. Probablemente, sí“, afirmó el directivo.

Mientras ambas partes mantienen versiones opuestas sobre lo sucedido, lo cierto es que Félix ha encontrado en Arabia Saudí un escenario donde parece reencontrarse con su mejor nivel.

En los 18 partidos que ha disputado esta temporada acumula ya un total de 16 goles y cinco asistencias que lo han convertido en una de las figuras más determinantes dentro del Al-Nassr.

