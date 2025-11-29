Héctor Herrera vuelve a creer en el amor y estaría en medio de un romance

Luego de la separación que anunció el futbolista mexicano de los Diablos Rojos del Toluca, Héctor Herrera, el pasado mes de febrero respecto a su exesposa Shantal Mayo, el jugador habría decidido darle una nueva oportunidad al amor tras la información de diversos medios de comunicación mexicanos.

TV Notas difundió que el futbolista atraviesa una etapa ilusionante al alegar que tienen información directa de la relación que está manteniendo actualmente, y se trataría de la reconocida actriz Paola Villalobos.

“Está muy entusiasmado y conquistando a la actriz y conductora Paola Villalobos”, informó el medio al asegurar que le habría llamado la atención por su atractivo y personalidad, por lo que ya han salido en un par de oportunidades.

El medio también compartió el testimonio de alguien del círculo cercano del jugador de 35 años, quien fue el encargado de confirmar que entre Herrera y Villalobos las cosas avanzan con calma, asegurando que “van poco a poco” y que ambos “están muy contentos” de lo que están viviendo.

Antes de que salieran a la luz estos rumores, Herrera apareció como invitado en el podcast Entre lobas, proyecto que Paola conduce junto a su hermana. Fue en esa grabación donde, según quienes estuvieron presentes, se percibió cierta química entre la actriz y el mediocampista de los Diablos Rojos.

Héctor Herrera en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/Jesús Esquivel

“Sé que se llevan muy bien. Cuando salen se divierten mucho y él va en serio con Paola. Le gusta mucho. Le encanta su compañía. Entiendo que se conocieron por amigos en común. Cuando ella lo invitó a participar en el podcast, él luego luego dijo que sí, porque quería convivir más con ella”, detalló la misma fuente.

Una relación que habría comenzado meses atrás

El informante reveló que este acercamiento no sería reciente e incluso aseguró que Villalobos ya había acompañado al futbolista durante la Final del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, donde fue su “invitada de honor” y celebró junto a él el campeonato obtenido por los Diablos Rojos. En aquel momento, su presencia no levantó sospechas.

Paola Villalobos ha desarrollado una trayectoria tanto en México como en Estados Unidos debido a que ha venido participando en importantes proyectos como Sin miedo a la verdad, Vencer la culpa, ¡Chócalas Compayito!, Los 50 y el programa Tengo talento, mucho talento. Su faceta como conductora también la ha mantenido vigente en la industria del entretenimiento.

Sigue leyendo:

–Gabriel Milito reconoció el gran nivel de Cruz Azul en los cuartos de final

–Ryan García alza su voz sobre el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua

–Toni Kroos considera que es importante ayudar a los menos afortunados