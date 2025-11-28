Toni Kroos considera que es importante ayudar a los menos afortunados

El histórico mediocampista alemán y antiguo jugador del Real Madrid, Toni Kroos, recibió este jueves la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el Estadio Santiago Bernabéu, espacio en el que aseguró que todas aquellas personas con una fuerte capacidad económica deben “ayudar a los menos afortunados”.

Con estas declaraciones el futbolista merengue sostuvo que este tipo de valores se deben defender aún más cuando formaste parte de un club con tanto renombre internacional debido a que te enseñan a ser agradecido con todas las personas, por lo que está enfocado en seguir trabajando para que los más necesitados puedan sobreponerse a su situación.

Toni Kroos durante un encuentro de la Eurocopa 2024 con Alemania. Crédito: Michael Probst | AP

“Los que tenemos la oportunidad, los futbolistas, debemos ayudar a los que son menos afortunados, sé que hay muchos compañeros que también tienen un gran compromiso”, expresó Kroos tras recibir el premio en el que estuvo acompañado por otras grandes leyendas del Real Madrid como Roberto Carlos, Santiago Solari, Álvaro Arbeloa, Federico Valverde, Antonio Rudiger y el entrenador Xabi Alonso.

“Es algo muy especial sobre todo por donde me la entregan. Los éxitos deportivos no son el único motivo para recibirlo, pero si hay un lugar para hacerlo es aquí. Ha sido mi casa los últimos 10 años, y también me he dado cuenta, a pesar del atasco (entre risas) para llegar, que siempre es una sensación especial entrar aquí, y es donde viví mis mejores años como futbolista”, agregó el teutón en sus declaraciones.

La carrera de Toni Kroos dentro del Real Madrid inició en el año 2014 procedente del Bayern de Múnich, manteniéndose en sus filas como una de las figuras más determinantes del club hasta la temporada 2023-24; durante este periodo de tiempo logró conquistar un total de 23 títulos, además de los 11 que logró con los bávaros y la Copa del Mundo con la selección de Alemania en Brasil 2014.

Toni Kroos. (AP Photo/Alvaro Barrientos)

“Una cosa son los éxitos deportivos y otra la responsabilidad de ser un personaje público. Cuando uno juega en un gran club tiene que representar unos valores y está fundación me ha mantenido los pies en el suelo. El mundo del fútbol no es el mundo real y con esto también he visto cómo puede ser la vida y ayudar me ha dado satisfacción”, concluyó el centrocampista.

Durante sus años como jugador logró disputar un total de 754 partidos oficiales como profesional en los que anotó 73 goles y brindó 166 asistencias, convirtiéndose así no solo en una figura determinante al momento de aprovechar ocasiones de gol a pesar de su posición natural, sino que también se consagró como uno de los principales creadores de juego dentro del Real Madrid para levantar varias de las múltiples Champions League que conquistaron en estos años.

