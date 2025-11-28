Gabriel Milito reconoció el gran nivel de Cruz Azul en los cuartos de final

El director técnico argentino de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Gabriel Milito, reconoció este sábado que la Máquina de Cruz Azul tuvo un impresionante rendimiento en el partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, nivel que pudo controlar su esquema de juego y esto fue el causante de terminar en un empate sin goles.

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el Estadio Akron de Jalisco, donde no pudieron implementar las tácticas deseadas para alcanzar así el triunfo e irse con la ventaja para la vuelta.

“El inicio del segundo tiempo nos costó un poco más, por eso nuestros ataques no prosperaron; no tuvo que ver con cansancio, sino con la manera que ellos presionaron y nos neutralizaron”, expresó el estratega en primera instancia.

Chivas vs Cruz Azul. Foto: Imago7/ Jair Terán

Las Chivas perdieron una gran cantidad de oportunidades ofensivas para poder quedarse con el triunfo, situación que los deja ahora en un complicado momento para poder avanzar hasta las semifinales de la competencia y así aspirar al título de campeón del balompié azteca.

“Tuvo una semana con una molestia en el aductor. Aguantó todo lo que pudo, tampoco queríamos correr el riesgo de perderlo para el siguiente partido. Esperemos que pueda llegar en buen estado”, enfatizó Milito.

“Hay un paso a semifinal en juego, por lo tanto (respecto a) la mentalidad de los jugadores no tengo ninguna duda de cómo van a salir a jugar ese partido”, agregó el argentino que se mostró confiado de la entrega de cada uno de sus jugadores para poder lograr el pase a la próxima ronda.

Para finalizar, el estratega del Rebaño Sagrado sostuvo que la Máquina de Cruz Azul los obligará a tener un buen partido en su casa debido a que saldrán con todas las fuerzas para poder marcar goles y asegurar su clasificación, por lo que toda la plantilla de Chivas debe hacer lo mismo el próximo domingo.

“Más allá de la ciudad tenemos que tener la firme convicción de que podemos hacer un muy buen partido, el rival nos va a obligar a hacer un muy buen partido si queremos pasar a semifinales, considero que la eliminatoria va a seguir siendo disputada y que está abierta”, concluyó.

Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste del Cruz Azul. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Palabras de Larcamón

Por su parte, el entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, celebró el gran trabajo defensivo que mostraron sus jugadores para poder controlar el ataque de Chivas y así evitar ser goleados en la casa rival, por lo que ahora apuesta a un triunfo en el partido de vuelta para poder avanzar a la próxima ronda del torneo.

“Estoy muy conforme, sobre todo con el segundo tiempo que hicimos. En el primero estuvimos más imprecisos de lo que habitualmente estamos, en el segundo fluimos con pelota, generamos mejores situaciones de peligro”, dijo en conferencia de prensa.

“Guadalajara es un equipo que va en busca de cortar circuitos, de ejercer una presión alta, agresiva y en líneas generales tuvimos un resultado favorable. Tendremos que hacer el resto del trabajo que es ganar en casa y cerrar la clasificación a sabiendas de que va a ser exigente”, concluyó.

