Ryan García alza su voz sobre el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua

El boxeador estadounidense, Ryan García, aseguró que el pugilista y youtuber Jake Paul se encuentra atravesando mucho riesgo ante el combate que protagonizará este mes de diciembre contra el británico Anthony Joshua debido a que es una figura de alto nivel que llegó a ser campeón mundial, por lo que cree que esto podría causarle grandes consecuencias a largo plazo.

Estas declaraciones las realizó García durante un X Spaces, donde detalló que Joshua no es como ninguno de los otros contrincantes que ha enfrentado Paul desde que tomó la decisión de subirse a los cuadriláteros; afirmando así que será el mayor reto que tendrá dentro de su corta carrera como boxeador profesional.

“Puede cambiar la vida de muchas maneras, física y mentalmente. ¿Vieron lo que (Joshua) le hizo a (Francis) Ngannou? Pero claro, si lo noquean, lo noquean. Nadie espera nada. ¿Contra quién va a pelear?”, expresó el pugilista en sus declaraciones.

Eddie Hearn habla sobre la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua. Crédito: Etienne Laurent | AP

‘KingRy’ consideró que Jake Paul está haciendo todo lo necesario para poder llevar a cabo este combate contra Anthony Joshua al considerar que tiene una deuda con todos sus aficionados luego que se cancelara el combate contra el también estadounidense Gervonta Davis, quien tuvo que retirarse hace unos días de su enfrentamiento por los problemas legales que está atravesando.

“En mi opinión, creo que esto ha sido un paso en falso por parte de Jake. Creo que quería contentar demasiado a sus socios de Netflix, y va a aceptarlo. Pero si pierde contra AJ., ¿qué hará ahora? ¿Contra quién peleará? ¿Volverá a bajar a las 185 libras?”, resaltó.

“¿Cómo va a reaccionar cuando le den un gran golpe?. ¿Crees que vas a reaccionar y sabrá qué hacer? No, no va a pasar. Lo doy por hecho, si pelean, creo que (Jake) podría ganar una de las millones de veces que peleen”, agregó García.

Anthony Joshua entrena con el equipo de Oleksandr Usyk. Crédito: Lynne Sladky | AP

Es importante resaltar que Ryan García realiza estas declaraciones en medio de su propia preparación para subir nuevamente al ring y así poder demostrar que está preparado para luchar nuevamente contra Devin Haney y así demostrar que su primera victoria no tuvo nada que ver por el tema del dopaje que le causó una sanción de un año sin pelear.

“Estoy harto de que digan que hice trampa, ¡yo no hice trampa!. Cualquiera que lo investigue sabe que no tenía ninguna ventaja real, e incluso los Haney lo saben, pero si quieren entrar en la pelea con esa ilusión, que lo hagan, porque les daré un baño de realidad una vez más. Y no voy a ser amable con ellos otra vez. Creen que voy a ser amable, pero no lo voy a ser, el mismo trato, la misma paliza y la misma mentalidad”, concluyó García.

