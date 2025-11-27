Cristiano Ronaldo anuncia incursión en las Artes Marciales Mixtas

Cristiano Ronaldo amplía su imperio deportivo y este jueves anunció su incursión en las Artes Marciales Mixtas. El portugués informó en redes sociales que se convirtió en socio de WOW FC, una promotora de MMA.

‘The Way of Warriors FC’, fundada en 2019 en Madrid, es considerada como el “UFC español”. En un comunicado, la empresa celebró la sociedad con el futbolista luso alegando que comparten valores: “disciplina, dedicación, esfuerzo, resiliencia y la búsqueda incansable de valores de excelencia”.

“Las MMA representan valores en los que realmente creo: la disciplina, el respeto, la resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, comentó Cristiano en el escrito.

En redes sociales, específicamente en X, Cristiano también compartió unas palabras anunciando su nuevo negocio. “Me emociona compartir una gran noticia: Me convertiré en accionista de WOW FC MMA”.

“WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación”, añadió.

I’m excited to share some big news: I will become a shareholder of @wowfcmma! We share values I truly believe in – discipline, respect, resilience, and the constant pursuit of excellence.



WOW FC is building something unique and powerful, and I’m proud to join this project to… pic.twitter.com/mMP7HlBucc — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 27, 2025

David Balarezo “Bala”, exartista marcial, fue quien impulsó la creación de la liga en 2019 con el objetivo de fomentar el crecimiento de las Artes Marciales Mixtas en España, inspirándose en modelos como UFC y ONE Championship.

WOW FC significa The Way of Warriors FC (“El Camino del Guerrero”). Cuenta en sus filas con el campeón hispano-georgiano Ilia Topuria.

Según describe la misma compañía, en los últimos años han obtenido un crecimiento de fans y asistencia a eventos de 400 %. También han llegado a más de 170 países.

La participación de Cristiano Ronaldo en esta nueva sociedad, busca “acelerar la expansión global de WOW y hacer de las MMA un movimiento cultural dominante en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio”.



