Frank Warren le pide a Anthony Joshua que no pelee contra Jake Paul

El reconocido promotor de boxeo, Frank Warren, decidió enviarle una advertencia al británico Anthony Joshua de estar exponiendo su vida en el combate que protagonizará contra el estadounidense Jake Paul próximamente; esto al considerar que no tiene ningún tipo de oportunidad contra el youtuber por el rendimiento que mostró en sus últimos enfrentamientos.

Estas declaraciones las realizó Warren durante una entrevista ofrecida para Sky Sports, donde sostuvo que representa un gran peligro para él tener que enfrentarse contra un peleador mucho más joven y que se encuentra en una gran condición física.

Anthony Joshua entrena con el equipo de Oleksandr Usyk. Crédito: Lynne Sladky | AP

“Si se ve mal contra Jake Paul, considerando su experiencia y lo que Jake Paul tiene, creo que debería rendirse. Vengo de una formación tradicional en boxeo y, en definitiva, uno piensa que un buen boxeador grande le ganará a un buen boxeador pequeño. Bueno, AJ no lució tan bien en su última pelea; Daniel Dubois lo destrozó por completo”, expresó.

“Jake Paul ha tenido 13 peleas, eso es todo. Está dando un paso al frente. Todos lo acusan de eludir a la gente. Lo que hay que tener en cuenta es que Jake Paul está en el gimnasio, ha estado entrenando y ahora es y ha sido boxeador con licencia”, sostuvo el promotor al considerar que Paul ha ido superando cada uno de los retos que se ha puesto y una muestra de esto fueron sus victorias ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.

A pesar de todas estas palabras, Warren consideró que Anthony Joshua es un boxeador impresionante debido a todos los logros que ha alcanzado en su carrera profesional, aunque esto es cosa del pasado y es lo que se ha reflejado en las peleas que tuvo recientemente.

Jake Paul se muestra confiado de poder vencer a Anthony Joshua. Crédito: Matt Patterson | AP

“Es un paso enorme para él, un paso enorme. Pelear contra un peso pesado natural, un tipo corpulento, dos veces campeón mundial de peso pesado, medallista de oro olímpico, todo eso, es un primer paso enorme, y llegará como un claro perdedor, un perdedor enorme”, advirtió.

Para finalizar, Warren sostuvo que existen muchas personas que se encuentran atentas a este combate a pesar de las críticas que ha recibido Paul desde que decidió subir a los cuadriláteros; además reconoció que será una muy buena oportunidad para que ambos puedan generar mucho dinero debido a la alta cantidad de aficionados que verían el enfrentamiento.

“Todo el mundo lo estará viendo. Podría ser una colisión desagradable. Lo comparo con un accidente de coche. Pero la gente lo verá y tendrá grandes números”, concluyó el promotor en sus declaraciones.

