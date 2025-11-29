Sylvia Pasquel recuerda a Silvia Pinal en el primer aniversario de su partida

Silvia Pinal, el pasado 28 de noviembre, cumplió su primer año de fallecida tras haber presentado varios problemas en un centro de salud de la Ciudad de México. Por ello, varios de sus familiares enviaron algunos mensajes para recordarla, y una de ellas fue su hija Sylvia Pasquel, quien no pudo esconder el dolor que sigue sintiendo por no tener a su madre con ella.

“Mamá, ha pasado un año, pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo. Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo. ¡Sin ti, pero eternamente contigo, mamá!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además, ofreció declaraciones al programa “Venga La Alegría”, donde explicó que ya había ido al cementerio y asearon el lugar donde reposan los restos de Silvia Pinal desde el año pasado. Sylvia agregó que aprovecharon para ponerle algunas flores en el sitio y conversaron un rato con ella, en medio del dolor que sigue generando el hecho de no tenerla en vida con ella.

“Me di a la tarea, junto con mi hija, fuimos al panteón, limpiamos la cripta, le pusimos flores, y música. Estuvimos allá con ella un buen rato platicándole, conversándole y tratando de poder compartir, aunque sea de esa manera, unos momentos con ella ahí, donde están sus cenizas”, expresó.

Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, se anticipó a este primer año de su fallecimiento y fue a través de Instagram donde aprovechó para compartir un mensaje de cómo se siente por ya no tenerla con ella. Sin embargo, recalcó que cuando la recuerda, para ella las cosas se tornan un poco mejor, y le agradeció por todas las muestras de cariño que le dio.

“Un 28 de noviembre solo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso. Tu fuerza, tu luz y esa magia única que solo tú tienes. Gracias por todo lo que sembraste en mí, por cada abrazo, cada risa, cada palabra y cada recuerdo que llevo conmigo todos los días de mi vida. Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón”, añadió.

Sigue leyendo:

· Sylvia Pasquel planifica un homenaje a Silvia Pinal a un año de su partida física

· Stephanie Salas desmiente rumores sobre la herencia de Silvia Pinal

· Antigua casa de Silvia Pinal podría convertirse en un museo