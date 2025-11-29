Wendy Guevara habló de su nuevo novio y por qué elige mantenerlo en privado

La influencer Wendy Guevara sostuvo una conversación con Gustavo Adolfo Infante en el programa ‘De Primera Mano’, donde mencionó que se encuentra felizmente enamorada y que se siente a gusto con la persona que está a su lado; sin embargo, prefiere evitar revelar su identidad, dado que las vivencias han dejado momentos complejos que no quiere repetir.

La ganadora de “La Casa de los Famosos México” añadió que en el pasado tuvo varias experiencias difíciles, y una de ellas fue con Marlon Colmenares, de quien se comenzó a rumorar a través de las redes sociales que ella no solo lo costeaba a él, sino a toda su familia en Venezuela. Por ello, en esta oportunidad prefiere que su nuevo novio se mantenga alejado de los reflectores.

“El que sí me toca todas mis partes. Mi cuerpecito lo tengo bien escondido porque luego se hace chisme y no vaya a ser que me engañe y ahí quede como payaso yo; mejor prefiero guardármelo”, le contó el periodista sobre esta nueva etapa en su vida amorosa. Guevara, sin embargo, no quiso dar más detalles, dado que no desea que se generen especulaciones sobre esta etapa que vive y espera que, más allá de ser una figura pública, lo puedan entender.

Wendy detalló que en el pasado ha tenido relaciones con algunos hombres que le han pedido que los comience a presumir a través de sus redes sociales para incrementar su fama. Razón por la cual, en esta ocasión, no desea hacerlo, ya que considera que si alguien está con ella es porque la quiere y no para aprovecharse de lo que ella ha logrado con esfuerzo a lo largo del tiempo.

“Ya descubrí y aprendí que, si ando con un hombre y luego, luego me dice ‘quiero hacer mi canal de YouTube’, ‘súbeme a las redes’, es porque quiere fama. Entonces, ya me han tocado varios de esos; entonces mejor no quiero nada”, añadió.

La mexicana explicó que por el momento se siente tranquila con la persona que está compartiendo en esta etapa, aunque ahorita se está enfocando en su pronta mejoría; ya se sometió a una cirugía para incrementar el tamaño de sus glúteos.

