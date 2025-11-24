‘Wicked: For Good’ recaudó $226 millones de dólares en su fin de semana de estreno

Este fin de semana, estrenó ‘Wicked: For Good’, la película musical y de fantasía dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman y Dana Fo. Durante su primer fin de semana en cines, la película logró recaudar $150 millones de dólares entre Estados Unidos y Canadá y $226 millones de dólares a nivel mundial.

Medios destacan que, con esta cifra, ha roto récords en la lista de adaptaciones de Broadway. Además, se ha convertido en el segundo debut doméstico más grande de 2025. El primer lugar lo tiene ‘A Minecraft Movie’, la cual estrenó en abril con $162.7 millones de dólares en abril.

Hay que recordar que ‘Wicked: For Good’ es la secuela de la adaptación cinematográfica del musical ‘Wicked’, creado por Stephen Schwartz y Winnie Holzman, que a su vez se inspira en la novela homónima de Gregory Maguire.

La película está protagonizada por Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba Thropp, la Bruja Mala del Oeste, y Ariana Grande como Glinda Upland, la Bruja Buena. Les acompañan Jonathan Bailey como Fiyero Tigelaar, Jeff Goldblum como el Mago de Oz, Marissa Bode como Nessarose, Ethan Slater como Boq y Michelle Yeoh como Madame Morrible.

Durante los eventos de promoción, se ha generado polémica sobre la relación que mantienen Erivo y Grande, pues algunos en las redes sociales aseguran que Erivo tiene una aptitud dominante sobre la actriz y cantante. Incluso, tuvo que dar declaraciones sobre su reacción al defender a Grande de un fan.

Al mismo tiempo, en una de las entrevistas, Grande reveló que su próxima gira podría marcar el cierre de su era de conciertos. “Los últimos 10 o 15 años serán muy diferentes a los que vienen. No quiero afirmarlo como algo definitivo, pero sí puedo decir que estoy muy ilusionada con este tour más íntimo, aunque probablemente pase muchísimo tiempo antes de que haga algo parecido de nuevo. Voy a entregarme por completo y será algo hermoso. Creo que lo hago porque lo siento como un ‘último gran espectáculo”, dijo en el podcast ‘Good Hang’, presentado por Amy Poehler.

