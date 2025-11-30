Aseguran que Meghan Markle y Harry estaban decepcionados de su residencia real

Un nuevo libro ha revelado que la mudanza de Meghan Markle y Harry fue lo que les llevó a renunciar a la realeza británica y trasladarse a California, en Estados Unidos.

El libro donde se ha explicado esta teoría se llama ‘Kensington Palace’ y fue escrito por el experto en realeza Tom Quinn. El autor explica que antes de la mudanza la pareja estaba emocionada porque pensaban que su vida mejoraría en Frogmore Cottage, la residencia que la fallecida reina Isabel II les dio como regalo de bodas.

Creían que la propiedad se convertiría en “el refugio perfecto de lo que Meghan y Harry veían como un mundo antipático e injusto de especulaciones y críticas mediáticas”. Pero no fue así.

Frogmore Cottage está ubicada en los terrenos de la finca Frogmore, en Windsor, Berkshire, a media milla del Castillo de Windsor. Pero también se tiene que decir que está a más de 20 millas del centro de Londres.

La lejanía con la capital de Inglaterra no agradó a Markle. La pareja se comenzó a sentir encerrada y antes de tomar la decisión de mudarse a California, intentaron reformar el lugar para hacerlo agradable para ellos.

La reforma que Meghan y Harry hicieron fue polémica en su momento, pues gastaron millones de dólares en, supuestamente, convertir la residencia británica en una casa californiana.

El cambio que hicieron en la casa tampoco fue suficiente para que se sintieran cómodos en el lugar, y por eso decidieron renunciar a sus deberes reales en 2020.

Ese mismo año, la pareja invirtió $14.65 millones de dólares en una mansión en Montecito, California, que siguen usando como residencia real. Durante todos estos años se ha hablado mucho sobre la adaptación de la pareja a comunidad y sobre sus intereses de cambiarse a otra de las zonas más hollywoodenses de California.

