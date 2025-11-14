Las Kardashian estarían molestas por la polémica creada por Harry y Meghan Markle

Hace unos días se informó que Kim Kardashian tuvo que borrar de su cuenta de Instagram las fotos que subió donde aparecía Harry y Meghan Markle, quienes fueron invitados a la celebración del cumpleaños de Kris Jenner. Lo hizo luego de que la pareja se lo pidiera.

Aunque podría ser un detalle que pasó por alto, no ha sido así, y durante los últimos días los medios han estado hablando sobre el tema. Incluso, fuentes cercanas al clan Kardashian-Jenner aseguran que las estrellas de televisión están molestas porque el tema está opacando la verdadera celebración: el cumpleaños 70 de Kris Jenner.

Según algunas fuentes consultadas por ‘Page Six’, los invitados a la fiesta tuvieron que firmar un documento en el que daban su con consentimiento para que se compartieran fotos de ellos en el lugar. Hay que recordar que la fiesta tuvo como escenario la mansión de Jeff Bezos en Beverly Hills, California.

El conflicto habría surgido porque el príncipe Harry y la actriz habían marcado que no se difundieran fotos de ellos. Sin embargo, otras personas que fueron parte de la celebración aseguran que ese formulario no existió.

Otra fuente cree que la pareja pidió que las fotos se eliminaran porque “no quieren enfadar a la familia real mientras intentan reconciliarse”. Aunque ninguna en las fotos no se le veía a ninguno en situaciones comprometedoras, más allá de estar disfrutando de una fiesta a la que asistieron personalidades y multimillonarios.

Por otro lado, se cree que este malentendido podría crear un conflicto entre la pareja y el clan Kardashian-Jenner, quien solo quería que la celebración de cumpleaños de la matriarca fuera tema de conversación y referencia.

Entre los invitados al cumpleaños estuvieron Vin Diesel, Sarah Paulson, Paris Hilton, Snoop Dogg, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Justin y Hailey Bieber, Beyoncé, Bill Gates, Mark Zuckerberg y otros.

