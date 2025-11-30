Chavismo confirma que hay venezolanos entre presuntos narcos atacados en el Caribe

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este domingo que ciudadanos venezolanos figuran entre las víctimas de los ataques que Estados Unidos ha ejecutado contra lanchas en el mar Caribe bajo la sospecha de que trasladaban drogas.

Afirmó que supuestamente se reunió con familiares de “venezolanos asesinados” en estas operaciones militares. Mostró una fotografía del encuentro, pero evitó revelar identidades al sostener que algunos parientes han recibido amenazas de “sectores con interés en que no se conozca la verdad”.

Inicialmente, el régimen chavista decía que los videos de los ataques publicados por el gobierno estadounidense eran creados con inteligencia artificial.

Sesión extraordinaria para investigar los ataques

Rodríguez anunció que este lunes el Parlamento celebrará una sesión extraordinaria para aprobar la creación de una comisión especial que investigue los hechos, al advertir que las acciones estadounidenses “condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del Caribe”.

Dijo que el número de víctimas aún no está claro y que también habría fallecidos de otras nacionalidades, como colombianos, dominicanos y trinitenses.

El presidente de la AN añadió que solicitarán a la Fiscalía abrir investigaciones sobre lo que calificó como “crímenes cometidos contra venezolanos y latinoamericanos”. Además, adelantó que sostendrá una reunión con autoridades del estado Sucre, cerca de Trinidad y Tobago, para coordinar apoyo a los familiares afectados.

Senado de EE.UU. anuncia supervisión

Las declaraciones de Rodríguez ocurren un día después de que el senador republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, prometiera una “supervisión rigurosa” de las operaciones, tras reportes de prensa que afirman que el secretario de Defensa Pete Hegseth habría ordenado “matar a todos” los ocupantes de una embarcación atacada el 2 de septiembre.

Según una investigación publicada por The Washington Post, dos fuentes con conocimiento directo del operativo confirmaron que, tras un primer impacto de misil, los comandantes detectaron al menos dos sobrevivientes aferrados a restos del bote.

Sin embargo, se habría ordenado un segundo ataque para cumplir las instrucciones de eliminar a toda la tripulación.

Desde principios de septiembre, Estados Unidos ha destruido alrededor de 20 lanchas en el Caribe y el Pacífico bajo sospechas de narcotráfico. Al menos 83 personas han muerto en estas operaciones.

Sigue leyendo:

• Donald Trump habló con Maduro por teléfono para acordar una reunión

• Administración Trump dice que ataques a lanchas en Venezuela son legales tras denuncias por matar a supervivientes

• Maduro responde a la orden de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela: “Es una amenaza”