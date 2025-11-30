Hombre prendió fuego a su casa en Maryland luego de una discusión con su esposa

Un hombre fue arrestado y sin derecho a fianza en el condado de Carroll, después de ser acusado de prender fuego intencionalmente a su casa, tras una discusión con su esposa. El domicilio quedó destruido, dijeron los equipos de Gamber & Community Fire Company, quienes acudieron al siniestro y lograron apagar el fuego.

Michael Weisgerber, de 59 años, está acusado de incendio provocado en primer grado, incendio malicioso en primer y segundo grado, imprudencia temeraria y amenaza de incendio provocado, comentó el jefe de bomberos en un comunicado.

Fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Carroll, donde estuvo detenido a la espera de una audiencia para la fianza, la cual rechazó cuando se presentó en el tribunal.

El incendio causó daños estimados en $300,000 dólares, dijeron las autoridades.

La esposa habló a emergencias

La Policía Estatal y los agentes del Sheriff del Condado de Carroll fueron llamados de emergencia donde denunciaban una discusión doméstica y acudieron al 500 de Sherry Drive en Sykesville. los equipos de Gamber & Community Fire Co. llegaron para controlar el fuego que comenzaba a consumir parte de la casa.

“Las unidades que respondieron informaron de que había humo fuerte. Debido a un posible conflicto interno, los agentes del sheriffs del condado de Carroll en el lugar requirieron a las unidades del departamento de bomberos que se presentaran”, declararon los bomberos.

Fotos: Gamber & Community Fire Company

Durante el trayecto, los agentes recibieron información de que el propietario se disponía a incendiar la casa. Al acercarse al lugar observaron una gran columna de humo negro que se elevaba desde la vivienda.

La esposa de Weisgerber llamó a la policía y le dijo a los operadores que su “marido se estaba volviendo loco e iba a volar la casa”.

Confesó que había provocado el incendio

Cuando llegaron los oficiales del Sheriff del Condado de Carroll, la casa estaba envuelta en llamas. Weisgerber se encontraba afuera y les dijo que había provocado el incendio intencionalmente. Fue detenido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones leves.

Weisgerber declaró a los subjefes de bomberos estatales que estaba distanciado de su esposa y que vivía en una casa rodante en la entrada.

“Entró en la casa mientras su esposa estaba afuera, cerró la puerta con llave, se aseguró de que no estuviera dentro y roció el interior con gasolina antes de prenderle fuego”, compartió el jefe de bomberos del Estado.

Los investigadores confirmaron que los vapores de gasolina provocaron una explosión que hizo volar una puerta trasera de su marco. Una vez que la escena fue declarada segura por la policía, las unidades de bomberos entraron a la residencia y el fuego fue controlado en una hora.

“Las unidades permanecieron en el lugar realizando la revisión y la eliminación de humo. Los equipos de BGE fueron enviados para cortar la energía”, indicó la Compañía de Bomberos de Gamber & Community.

Sigue leyendo: