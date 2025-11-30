Más de 800 muertos han dejado las inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

La cifra de fallecidos de las catastróficas inundaciones que golpearon los últimos días amplios territorios de Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó este domingo a 818, a la vez que cientos de personas continúan desaparecidas.

Las autoridades de estos países asiáticos se apresuraron a despejar las carreteras, retirar los escombros e intentar encontrar a las personas desaparecidas tras lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

Indonesia el más afectado

Indonesia es el país más afectado y registra al menos 442 muertos y 402 desaparecidos, según un balance de la agencia de gestión de catástrofes.

Las autoridades de Indonesia desplegaron dos buques de guerra cerca de Yakarta para entregar ayuda, ya que hay al menos dos ciudades de la isla de Sumatra, la más afectada del país, que siguen aisladas este domingo.

En Tailandia, donde al menos 162 personas han perdido la vida debido a una de las peores inundaciones de la década, las autoridades seguían distribuyendo ayuda a decenas de miles de afectados que quedaron sin hogar.

El gobierno implementó medidas de ayuda para las personas afectadas por las inundaciones, entre ellas una compensación de hasta dos millones de bats ($62,000 dólares) para los hogares que perdieron a miembros del grupo familiar.

En Malasia, las inundaciones que sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis dejan dos muertos.

Estado de emergencia

Por su parte, el Centro de Gestión de Catástrofes de Sri Lanka indicó que al menos 212 personas han muerto tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 218 siguen desaparecidas.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake declaró el sábado el estado de emergencia, lo que le confiere amplios poderes para gestionar la crisis. Se desplegó al ejército para apoyar las labores de socorro.

Con información de DW y AFP

