James Cameron opina sobre los actores creados con IA: “Eso me horroriza”

El director James Cameron expresó su completo rechazo hacia el uso de “actores” creados con Inteligencia Artificial para participar en películas.

El responsable de éxitos como como ‘Terminator’, ‘Avatar’ y ‘Titanic’ calificó como “horrible” el hecho de que la tecnología pueda sustituir a un artista.

“Tenemos la IA generativa, que permite crear un personaje. Pueden crear un actor. Pueden crear una actuación desde cero con una instrucción de texto. Es como decir: no. Eso me horroriza. Es todo lo contrario. Eso es precisamente lo que no estamos haciendo”, dijo Cameron en una reciente entrevista con Sunday Morning de CBS.

James Cameron relató que cuando comenzó a trabajar en la primera película de Avatar, en 2005, hubo temor en Hollywood de que reemplazara actores con gráficos de computadora.

“Durante años, existió la sensación de que, ‘Oh, están haciendo algo extraño con las computadoras y están reemplazando a los actores’, cuando en realidad, una vez que realmente analizas y ves lo que estamos haciendo, es una celebración del momento actor-director”, dijo Cameron.

En septiembre de este año la industria cinematográfica reaccionó a la polémica creación de Tilly Norwood, una “actriz” creada con Inteligencia Artificial. Su creadora, la comediante y productora Eline Van der Velden, presentó a Norwood en la Cumbre de Zúrich y su equipo ya había recibido el interés de varias agencias de talento. Sin embargo, la creación de una actriz con Inteligencia Artificial fue fuertemente rechazada por la industria del entretenimiento.

“Estoy segura de que el año que viene habrá muchos efectos especiales con IA. Habrá tomas de situación, tomas de la segunda unidad con IA, y luego, poco a poco, avanzaremos hasta una película completa con IA”, dijo. La idea de que una actriz creada con IA reemplace a actores reales causó rechazo de la SAG-AFTRA y decenas de actores.

James Cameron no es el único director que se ha pronunciado en contra de la Inteligencia Artificial generativa. El director mexicano Guillermo del Toro, responsable del más reciente éxito de Netflix ‘Frankenstein’, también manifestó su total rechazo.

“IA, particularmente la IA generativa — no estoy interesado, y nunca estaré interesado. Tengo 61 años y espero poder mantenerme desinteresado en usarla de cualquier manera hasta que muera… Hace unos días, alguien me escribió un correo electrónico que decía, ‘¿Cuál es tu postura frente a la IA?’. Y mi respuesta fue bastante corta. ‘Preferiría morir’, dije”, dijo.

