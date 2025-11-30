Messi encararó e insultó a Maxi Moralez en la goleada de Inter Miami a New York City FC

Saltaron chispas en la final de la Conferencia Este de la MLS en el Chase Stadium entre Inter Miami y New York City FC. La tensión se vivió entre compatriotas cuando Messi y Maxi Moralez terminaron encarándose y diciéndose algunas cosas.

El pique tuvo lugar en el comienzo del encuentro, antes de la debacle futbolística que acabó 5-1. Rondaba el minuto 21 cuando el exfutbolista de Racing y Vélez golpeó con el codo sin pelota a Maximiliano Falcón.

Ya Inter Miami lo ganaba 1-0 y esta entrada calentó las acciones. Jugadores de ambos equipos formaron una rueda en la que llovieron empujones e insultos.

Uno de los más alterados era Messi, que se encaró con su compatriota en medio de la molestia y le soltó un insulto que se pudo apreciar claramente en la cámara.

“La concha de tu ma***”, le dijo ‘La Pulga’ al veterano de NYCFC. La discusión finalizó con Moralez amonestado junto a Marcelo Weigandt, que fue uno de los tantos que increparon a ‘frasquito’.

Fuerte pelea entre los 🔟: Maxi Moralez 🆚 Leo Messi 💥 pic.twitter.com/1fx3674XHX — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) November 29, 2025

Moralez también se encaró con otro compatriota que nunca rehúye de estas peleas. Tres minutos después del incidente, Jordi Alba y Busquets armaron una jugada que terminó definiendo Tadeo Allende para el 2-1.

De camino al centro del campo, Rodrigo De Paul también se encaró con Moralez gritándole el segundo tanto en la cara y recriminándole su actitud.

Rodrigo De Paul encaró a Maxi Moralez durante la celebración del segundo gol de Inter Miami.



Antes, habían tenido un encontronazo en la mitad de la cancha.#InterMiamiCF pic.twitter.com/WWciZZdV6g — José Armando (@Jarm21) November 29, 2025

Al 37’, Moralez apareció como lo ha hecho durante toda la temporada y sirvió una asistencia para que Justin Haak descontara. Sería el único tanto de los neoyorquinos que en la segunda mitad fueron apabullados.

Maxi Moralez: “Messi es el mejor de la historia”

A pesar de las tensiones entre Messi y Maxi Moralez el pasado sábado, el respeto del ídolo neoyorquino a ‘La Pulga’ es público. Hasta no hace mucho, su foto de perfil en Instagram era una en la que salía casi abrazado con Leo.

El pasado 24 de octubre, en una entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York, Maxi conversó sobre la Messimanía en la MLS y destacó el respeto que se siente por su compatriota.

“Sin duda hay mucho respeto. Para nosotros los argentinos y mucha gente del mundo del fútbol es el mejor de la historia. Ha cambiado este deporte y tenerlo acá en la MLS es un placer”, dijo.

Moralez incluso deseaba enfrentarse con Messi tal y como ocurrió: “Ojalá que nos podamos enfrentar porque es lindo enfrentarse a los mejores en los playoffs”, decía hace poco más de un mes.



Sigue leyendo:

· Maxi Moralez pone el corazón en juego y promete dedicar gol a El Diario y los latinos en EE.UU.

· Maxi Moralez asoma su retiro: “Al final de la temporada hablaré con NYCFC y decidiremos”

· Maxi Moralez mete a NYCFC en la final de Conferencia ante el Inter Miami de Messi