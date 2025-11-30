window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Rayados de Monterrey, Toluca y Tigres de la UANL se meten en las semifinales de la Liga MX

El último clasificado a las semifinales saldrá del duelo de este domingo entre Cruz Azul y Chivas del Guadalajara

Letrero de la Liga MX 2025.

Letrero de la Liga MX 2025.  Crédito: José Zamora | Imago7

Avatar de Alfredo Di Cesare

Por  Alfredo Di Cesare

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX está entrando en su fase culminante. El pasado sábado Toluca confirmó su presencia en semifinales junto a Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey. Este domingo, Cruz Azul y Chivas definirán al último invitado para la antesala de la final.

Rayados de Monterrey perdió 2-1 contra América en Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, se logró clasificar gracias al 0-2 de la ida y al tanto in extremis en el último minuto anotado por Germán Berterame.

Los goles de Alejandro Zendejas y Raúl Zúñiga se convirtieron en sal y agua cuando Berterame marcó en el último instante y firmó el avance de su equipo.

Toluca vs. Bravos de Juárez

Antonio Mohamed había advertido tras el 1-2 en la ida que no confiarían. Toluca supo defender su estatus de campeón y el encuentro en el Estadio Nemesio Diez acabó 0-0 con los Diablos Rojos clasificando a semifinales.

Tigres de la UANL vs. Xolos de Tijuana

El encuentro de la llave que más emociones regaló. Xolos de Tijuana había goleado 3-0 a Tigres en la ida. La derrota fue gasolina para un conjunto regiomontano que se creció en el Volcán y humilló a su rival con un marcador de 5-0.

Los goles de Nicolás Ibáñez, Juan Brunetta por partida doble, Ozziel Herrera y Juan Vigón enterraron por completo a Xolos y llave quedó con un global de 5-3.

Ahora queda esperar por el desenlace de este domingo entre Cruz Azul y Chivas del Guadalajara que jugarán a las 19:00 ET en el Estadio Olímpico Universitario.

