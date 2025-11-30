Tribunal dictamina que a Katy Perry se le debe $1.8 millones de dólares

Hace unos días se informó que Katy Perry estaba solicitando $5 millones de dólares al veterano Carl Westcott, con quien ha enfrentado una batalla legal de años por una mansión en Montecito, California.

Ahora, se ha revelado que el juez Joseph Lipner del Tribunal Superior del Estado de California, en el condado de Los Ángeles, dictaminó que el hombre deberá pagarle a la cantante solo $1.8 millones de dólares. Esta cifra cubría la demanda por difamación y el dinero que Perry dice haber perdido durante todo este tiempo de proceso legal.

En la demanda que Perry presentó contra el veterano, quien padece de la enfermedad de Huntington, alegaba que había perdido $3.52 millones de dólares por no poner en alquiler la propiedad entre el 2020 y el mayo de 2024.

Hay que recordar que esta batalla comenzó en 2020, mismo año en que la cantante y su entonces esposo Orlando Bloom compraron la residencia por $15 millones de dólares. Aunque parecía ser una transacción normal, el vendedor denunció a la cantante días después, alegando que cuando había hecho la negociación estaba bajo efectos de analgésicos.

Finalmente, un juez otorgó la propiedad a la estrella pop en diciembre del 2023. Pero la historia no terminó allí, pues Perry presentó la demanda por difamación.

Según ‘People’ y otros medios de comunicación, Westcott no deberá sacar de su bolsillo los $1.8 millones de dólares, sino que se descontará de la deuda de $6 millones de dólares que Perry aún tiene por la compra de la residencia.

Este podría ser el fin de esta batalla que ha tomado cinco años. Incluso, en este tiempo, Perry viajó al espacio, terminó su relación de nueve años y comenzó un noviazgo con el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Sigue leyendo:

• Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación en su primera aparición pública

• Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose en un yate en California

• Orlando Bloom habló por primera vez sobre su ruptura con Katy Perry: “Vamos a estar bien”